آریز عبدالله: انتظار داشتیم مسعود بارزانی گره بحران سیاسی اقلیم را باز کند

به گزارش کردپرس، آرێز عبدالله در پیامی گفته است: «با توجه به اینکه مسعود بارزانی باتجربهترین سیاستمدار و یکی از بانفوذترین چهرههای این کشور است، انتظار داشتیم امروز ابتکاری ارائه کند که گره بحران سیاسی کردستان را باز کند؛ بهگونهای که هم کُردها در بغداد، بهویژه اتحادیه میهنی و حزب دمکرات، به یک موضع مشترک برسند و هم کابینه جدید دولت اقلیم تشکیل شود؛ اما متأسفانه پیشنهاد ارائهشده صرفاً در چارچوب منافع یک حزب خاص مطرح شده است».
او همچنین تأکید کرده است که اگر این پیشنهاد گستردهتر میبود و یکسانسازی همه پستهای عالی، بهویژه رئیسجمهور عراق، رئیس اقلیم کردستان، نخستوزیر اقلیم، نایبرئیس پارلمان عراق و رئیس پارلمان کردستان با یک سازوکار واحد و مبتنی بر مسئولیتپذیری در نظر گرفته میشد، میتوانست مؤثرتر باشد.
آرێز عبدالله در ادامه گفته است: «از آنجا که پروژه اقلیم کردستان بهصورت جامع در نظر گرفته نشده و بحران اساساً مربوط به خود اقلیم است، اجرای چنین طرحی کار سادهای نیست؛ بهویژه آنکه اتحادیه میهنی معتقد است در مسیر تصاحب پست ریاستجمهوری عراق، موانعی بهصورت هدفمند ایجاد میشود».
مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در خصوص پست ریاستجمهوری عراق اعلام کرده است که همه جریانهای کردستانی باید به این باور برسند که این پست، سهم کُردهاست و برای آنکه رئیسجمهور نمایندگی واقعی مردم کردستان را بر عهده داشته باشد، لازم است سازوکار انتخاب رئیسجمهور تغییر کند و هیچ جریانی این پست را ملک شخصی خود نداند.
او توضیح داده است که این سازوکار میتواند به یکی از این سه شکل باشد:
1. معرفی یک نامزد از سوی پارلمان کردستان بهعنوان نماینده کُردها؛
2. توافق همه جریانهای کردستانی بر سر یک نامزد واحد؛
3. انتخاب یک نامزد از سوی نمایندگان و فراکسیونهای کُرد در مجلس نمایندگان عراق.
بارزانی تأکید کرده است: «الزامی نیست نامزدی که برای ریاستجمهوری معرفی میشود از حزب دمکرات یا اتحادیه میهنی باشد؛ میتواند از حزب دیگری یا حتی مستقل باشد. مهم این است که آن فرد اجماع کُردی را به همراه داشته و نماینده واقعی مردم کردستان برای تصدی پست ریاستجمهوری عراق باشد».
با وجود برگزاری انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ و انتخابات پارلمان عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی تاکنون به توافقی درباره تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم، تقسیم پستها و مناصب کُردها در بغداد دست نیافتهاند.
