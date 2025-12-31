۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰

مسرور بارزانی به رئیس جدید مجلس نمایندگان عراق تبریک گفت

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در پیام تبریک خود به رئیس جدید مجلس نمایندگان عراق، ابراز امیدواری کرد که مجلس نمایندگان به عنوان یک نهاد مهم قانون‌گذاری، نقشی فعال در حل مسائل معوق مانده بین اربیل و بغداد ایفا کند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، در پیامی به هیبت‌ الحلبوسی، انتخاب وی را به عنوان رئیس مجلس نمایندگان عراق تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.

در پیام نخست‌وزیر آمده است:«امیدوارم اعضای دور ششم مجلس نمایندگان عراق، در سطح انتظارات و مطالبات مردم عراق عمل کنند و نماینده واقعی مردم باشند و بتوانند لوایح قانونی ضروری و مهم را در راستای منافع همه جوامع به تصویب رسانند.»

نخست‌وزیر اقلیم کردستان، تاکید کرد:«امیدواریم مجلس نمایندگان عراق به عنوان یک نهاد مهم قانون‌گذاری، نقشی فعال در حل مسائل معوق مانده بین اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق ایفا کند.»

