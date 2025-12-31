پیام تبریک رئیس اقلیم کردستان به رئیس جدید پارلمان عراق

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی در این پیام، ضمن تبریک انتخاب هیبت الحلبوسی، تأکید کرده است که رأی اعتماد نمایندگان پارلمان به او، مسئولیتی ملی و سنگین را در مقطعی حساس از تاریخ عراق بر دوش وی می‌گذارد.

رئیس اقلیم کردستان ابراز امیدواری کرده است که این انتخاب، زمینه‌ساز تقویت عملکرد پارلمانیِ مبتنی بر اصول، پاسداری از قانون اساسی و تحکیم روح همزیستی، گفت‌وگو و تفاهم میان همه جریان‌ها و مؤلفه‌های عراقی شود؛ به‌گونه‌ای که در خدمت منافع عالی کشور قرار گیرد.

بارزانی در پایان پیام خود، برای رئیس پارلمان عراق و همه اعضای پارلمان، در انجام وظایفشان و تداوم خدمت به مردم و کشور، آرزوی موفقیت کرده است.