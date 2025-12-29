۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۲

بازگشایی راه ارتباطی ۲۶۵ روستای استان کردستان پس از بارش سنگین برف

بازگشایی راه ارتباطی ۲۶۵ روستای استان کردستان پس از بارش سنگین برف

سرویس کردستان - معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان از بازگشایی راه ارتباطی ۲۶۵ روستای استان که به دلیل بارش سنگین برف و کولاک مسدود شده بودند، خبر داد.

به گزارش کرد پرس، رامین محمودی با اشاره به بارش شدید برف و وقوع کولاک در مناطق غربی استان، گفت: در پی این شرایط جوی، راه ارتباطی تعداد زیادی از روستاهای شهرستان های بانه، سقز، مریوان و دیواندره مسدود شد که عملیات بازگشایی از ساعات اولیه صبح امروز با تلاش شبانه روزی راهداران آغاز شد.

وی افزود: در شهرستان بانه از مجموع ۲۵۰ روستای مسدود شده، راه ارتباطی ۱۰۵ روستا بازگشایی شده است. همچنین در شهرستان دیواندره از ۱۶۰ روستای بسته شده، راه ۹۵ روستا بازگشایی شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان اظهار کرد: در شهرستان سقز نیز از ۱۲۰ روستای مسدود، راه ارتباطی ۵۰ روستا و در شهرستان مریوان از ۳۰ روستا، مسیر دسترسی ۱۵ روستا بازگشایی شده است.

محمودی با تأکید بر تداوم عملیات برف روبی و بازگشایی مسیرها، ادامه داد: تلاش راهداران با استفاده از تجهیزات و ماشین آلات سنگین تا بازگشایی کامل تمامی راه های روستایی ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2792205

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha