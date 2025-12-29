به گزارش کردپرس، حجت جباری با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی و زیست‌محیطی از سوی شهروندان افزود: هرگونه غذارسانی به حیات‌وحش در اطراف مناطق مسکونی، اگرچه ممکن است از روی دلسوزی انجام شود، اما در بلندمدت باعث تغییر رفتار طبیعی جانوران، وابستگی به انسان و افزایش تعارض میان انسان و حیات‌وحش خواهد شد.



او با هشدار نسبت به پیامدهای این تعارض‌ها تصریح کرد: نزدیک شدن حیات‌وحش به سکونتگاه‌های انسانی می‌تواند هم برای شهروندان و هم برای خود جانوران خطرآفرین باشد و مدیریت نادرست این شرایط، زمینه بروز حوادث ناگوار را فراهم می‌کند.



مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی از مردم خواست در صورت مشاهده حیات‌وحش، از هرگونه رفتار خشونت‌آمیز، آزار یا اقدام به شکار خودداری کرده و موضوع را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا اقدامات لازم توسط نیروهای تخصصی انجام شود.