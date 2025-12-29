سرخط خبرهای۸دی خبرگزاری کردپرس

انتقاد تند مدیریت خودگردان از برخورد نظامی دولت موقت سوریه با معترضان علوی

مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه استفاده از قدرت نظامی توسط گروه‌های وابسته به دولت موقت سوریه علیه معترضان مسالمت‌آمیز را محکوم کرد و آن را نقض حقوق شهروندان برای بیان مطالبات مشروع دانست. در بیانیه‌ای، این مدیریت به تشدید خطرات ناشی از این اقدامات اشاره کرده و دولت موقت را مسئول خشونت‌ها و پیامدهای آن دانست. آنها این رفتارها را بازتاب‌دهنده گفتمان نفرت‌پراکنی و فرقه‌گرایی دانسته و بر لزوم مقابله با این سیاست‌ها و دستیابی به راه‌حلی سیاسی از طریق گفت‌وگو تأکید کردند.

ترک، عرب، کرد و ترکمن یک ملت‌اند/ ترکیه نسبت به سوریه و جغرافیای فرهنگی منطقه مسئول است

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در استان ختای بر اهمیت وحدت اقوام و ادیان در ترکیه تأکید کرد و گفت که این کشور مسئولیت تاریخی در برابر تحولات سوریه و کل منطقه دارد. او اشاره کرد که تنوع قومی و مذهبی در ترکیه یک سرمایه است و باید از تلاش برای ایجاد شکاف‌های قومی و مذهبی جلوگیری شود. اردوغان افزود که ترکیه نسبت به کشورهای همسایه خود مانند سوریه و فلسطین احساس تعهد دارد و برای آینده‌ای امن و همبسته در منطقه باید همکاری و ثبات برقرار شود.

وضعیت مبهم نیروهای کرد سوریه در سال 2026

نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای مواجه هستند که آینده آن‌ها را به خطر انداخته است. اختلافات با دمشق، وابستگی به حمایت خارجی، و بحران‌های اعتماد و صداقت، از جمله مشکلات این گروه است. توافق ۱۰ مارس با دمشق که به بازگشت مناطق تحت کنترل SDF به حکومت مرکزی می‌پرداخت، هنوز اجرایی نشده و اختلافات داخلی همچنان ادامه دارد. همچنین، وابستگی به آمریکا و سوءبرداشت از اهداف ترکیه باعث شده است که SDF در موقعیت آسیب‌پذیری قرار گیرد. در سال ۲۰۲۶، این گروه ممکن است با تهدیدات جدی و خسارات گسترده‌ای روبه‌رو شود.