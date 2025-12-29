۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۸

سرخط خبرهای۸دی خبرگزاری کردپرس

سرخط خبرهای۸دی منتشر شده در خبرگزاری کردپرس در استودیو خبر تقدیم حضور مخاطبان می شود.

انتقاد تند مدیریت خودگردان از برخورد نظامی دولت موقت سوریه با معترضان علوی
مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه استفاده از قدرت نظامی توسط گروه‌های وابسته به دولت موقت سوریه علیه معترضان مسالمت‌آمیز را محکوم کرد و آن را نقض حقوق شهروندان برای بیان مطالبات مشروع دانست. در بیانیه‌ای، این مدیریت به تشدید خطرات ناشی از این اقدامات اشاره کرده و دولت موقت را مسئول خشونت‌ها و پیامدهای آن دانست. آنها این رفتارها را بازتاب‌دهنده گفتمان نفرت‌پراکنی و فرقه‌گرایی دانسته و بر لزوم مقابله با این سیاست‌ها و دستیابی به راه‌حلی سیاسی از طریق گفت‌وگو تأکید کردند.

ترک، عرب، کرد و ترکمن یک ملت‌اند/ ترکیه نسبت به سوریه و جغرافیای فرهنگی منطقه مسئول است
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنرانی خود در استان ختای بر اهمیت وحدت اقوام و ادیان در ترکیه تأکید کرد و گفت که این کشور مسئولیت تاریخی در برابر تحولات سوریه و کل منطقه دارد. او اشاره کرد که تنوع قومی و مذهبی در ترکیه یک سرمایه است و باید از تلاش برای ایجاد شکاف‌های قومی و مذهبی جلوگیری شود. اردوغان افزود که ترکیه نسبت به کشورهای همسایه خود مانند سوریه و فلسطین احساس تعهد دارد و برای آینده‌ای امن و همبسته در منطقه باید همکاری و ثبات برقرار شود.

وضعیت مبهم نیروهای کرد سوریه در سال 2026
نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای مواجه هستند که آینده آن‌ها را به خطر انداخته است. اختلافات با دمشق، وابستگی به حمایت خارجی، و بحران‌های اعتماد و صداقت، از جمله مشکلات این گروه است. توافق ۱۰ مارس با دمشق که به بازگشت مناطق تحت کنترل SDF به حکومت مرکزی می‌پرداخت، هنوز اجرایی نشده و اختلافات داخلی همچنان ادامه دارد. همچنین، وابستگی به آمریکا و سوءبرداشت از اهداف ترکیه باعث شده است که SDF در موقعیت آسیب‌پذیری قرار گیرد. در سال ۲۰۲۶، این گروه ممکن است با تهدیدات جدی و خسارات گسترده‌ای روبه‌رو شود.

