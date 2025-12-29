بهگزارش کردپرس، داریوش فرمانی گفت: صیانت از حریم آثار تاریخی خط قرمز ماست و با هرگونه تجاوز به حریم تاقبستان برخورد قانونی و قاطع انجام میگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه با اشاره به روند حقوقی این پرونده افزود: پس از گزارشهای میدانی یگان حفاظت و بررسیهای کارشناسی، موضوع از طریق اداره حقوقی ادارهکل پیگیری و با دستور مقام قضایی، حکم تخریب این بنای غیرمجاز صادر و امروز اجرا شد.
فرمانی تصریح کرد: این ملک علاوه بر ساختوساز غیرمجاز، بدون دریافت هرگونه مجوز قانونی در قالب اقامتگاه فعالیت داشت که این امر هم از نظر ضوابط میراثفرهنگی و هم از منظر قوانین مربوط به تاسیسات گردشگری تخلف محسوب میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با قدردانی از همکاری دستگاههای ذیربط گفت: اجرای حکم تخریب با حضور نماینده دادستان کرمانشاه، نیروی انتظامی، یگان حفاظت میراثفرهنگی و اداره حقوقی ادارهکل انجام شد تا ضوابط قانونی رعایت شود.
او با تأکید بر اینکه حریم مجموعه تاریخی تاقبستان از حساسترین و مهمترین حریمهای حفاظتی استان است، افزود: این مجموعه تنها متعلق به کرمانشاه نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی ایران است و اجازه نخواهیم داد منافع شخصی، چهره این اثر ارزشمند و منظر فرهنگی آن را مخدوش کند.
فرمانی تصریح کرد: به سرمایهگذاران و فعالان گردشگری توصیه میشود پیش از هرگونه اقدام به ساختوساز یا راهاندازی اقامتگاه، نسبت به اخذ استعلامها و مجوزهای لازم از میراثفرهنگی و سایر مراجع قانونی اقدام کنند تا ضمن بهرهمندی از حمایتهای قانونی، از بروز مشکلات حقوقی و خسارات مالی جلوگیری شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: گشتهای نظارتی یگان حفاظت و کارشناسان ادارهکل در محدوده تاقبستان و سایر محوطههای تاریخی تشدید شده و با هرگونه تخلف مشابه بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
