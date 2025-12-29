به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی، نسبت به عملیات بامداد امروز نیروهای امنیتی ترکیه علیه گروه داعش در استان یالووا واکنش نشان داد.

او در این پیام نوشت که برای مأموران پلیسی که در جریان این عملیات جان باختند، از خداوند رحمت طلب می‌کند و برای خانواده‌های آنان آرزوی صبر دارد. اردوغان همچنین به نیروهای پلیس ترکیه، کشور و ملت این کشور تسلیت گفت و برای مأموران زخمی‌شده، آرزوی بهبودی فوری کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تأکید کرد: «مبارزه ما با جنایتکارانی که آرامش ملت و امنیت دولت را هدف قرار می‌دهند، با قاطعیت، به‌صورت چندبُعدی و بدون هیچ‌گونه عقب‌نشینی، چه در داخل مرزها و چه فراتر از آن ادامه خواهد داشت.»