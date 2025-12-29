سفر مظلوم عبدی به دمشق به دلایل فنی به تعویق افتاد

به گزارش کردپرس، مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «سفری که قرار بود امروز (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵) توسط مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF و هیئت مذاکره‌کننده شمال و شرق سوریه به دمشق انجام شود، به دلیل دلایل فنی به تعویق افتاد.»

در بیانیه مرکز رسانه‌ای SDF آمده است که به دلیل آمادگی‌های لجستیکی و فنی مربوط به سفری که قرار بود امروز (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵) توسط مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF و هیئت مذاکره‌کننده شمال و شرق سوریه به دمشق انجام شود، برنامه مذکور به تعویق افتاده است و اظهار داشت که در زمان پیش رو، توافقی با طرف‌های ذی‌ربط جهت تعیین زمان جدید دیدار صورت خواهد گرفت.