سفر مظلوم عبدی به دمشق به دلایل فنی به تعویق افتاد

به گزارش کردپرس، مرکز رسانهای نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «سفری که قرار بود امروز (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵) توسط مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF و هیئت مذاکرهکننده شمال و شرق سوریه به دمشق انجام شود، به دلیل دلایل فنی به تعویق افتاد.»
در بیانیه مرکز رسانهای SDF آمده است که به دلیل آمادگیهای لجستیکی و فنی مربوط به سفری که قرار بود امروز (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵) توسط مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF و هیئت مذاکرهکننده شمال و شرق سوریه به دمشق انجام شود، برنامه مذکور به تعویق افتاده است و اظهار داشت که در زمان پیش رو، توافقی با طرفهای ذیربط جهت تعیین زمان جدید دیدار صورت خواهد گرفت.
SDF همچنین در بیانیه خود تصریح کرد که این تعویق، هیچ تغییری در مسیر توافق و اهداف ارائه شده در پیوند با «توافق ۱۰ مارس» ایجاد نمیکند.
نظر شما