نجات مادر باردار گرفتار در برف توسط نیروهای اورژانس کردستان

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی تماس اضطراری مبنی بر نیاز فوری یک مادر باردار ۳۵ هفته ای که در آستانه زایمان زودرس قرار داشت، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس سه راهی گرگین به منطقه قمچقای اعزام شد.

وی افزود: با وجود بارش شدید برف، کولاک و سخت گذر بودن مسیر، کارشناسان اورژانس پس از رسیدن به محل، اقدامات حمایتی و درمانی اولیه را انجام داده و پس از پایدارسازی وضعیت مادر، وی را برای دریافت مراقبت های تخصصی به بیمارستان امام حسین (ع) بیجار منتقل کردند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی کردستان با بیان اینکه این مأموریت بیش از سه ساعت به طول انجامید، اظهار کرد: نیروهای اورژانس استان با آمادگی کامل و در سخت ترین شرایط جوی، ارائه خدمات حیاتی و نجات جان بیماران را وظیفه اصلی خود می دانند.