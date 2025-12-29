در جریان درگیری میان پلیس و نیروهای داعش در یالووا سه پلیس ترکیه جان باختند

به گزارش کردپرس، نیروهای فرماندهی پلیس استان یالووا در چارچوب عملیات علیه گروه داعش، بامداد امروز به یکی از منازل واقع در محله عصمت‌پاشا یورش بردند. این عملیات بخشی از اقداماتی بود که به‌طور هم‌زمان در ۱۵ استان ترکیه علیه اهداف مرتبط با داعش انجام شد.

بنا بر خبر آناتولی، در جریان این عملیات، افراد مسلح حاضر در محل به سوی نیروهای پلیس آتش گشودند. در نتیجه این درگیری، سه مأمور پلیس جان باختند و هشت پلیس و یک نگهبان امنیتی زخمی شدند. عملیات با توجه به حضور زنان و کودکان در محل، با حساسیت بالا انجام شد و پنج زن و شش کودک به‌صورت سالم از ساختمان تخلیه شدند. در نهایت، شش عضو داعش در جریان درگیری کشته شدند و عملیات حدود ساعت ۹:۴۰ صبح به پایان رسید.

علی یرلی کایا وزیر کشور ترکیه با اشاره به جزئیات این عملیات اعلام کرد که طی یک ماه گذشته در عملیات‌های ضد داعش، ۱۳۸ نفر بازداشت و برای ۹۷ نفر قرار نظارت قضایی صادر شده است. او گفت که مبارزه با گروه‌هایی که امنیت عمومی را هدف قرار می‌دهند، با قاطعیت ادامه خواهد داشت.

وزیر دادگستری ترکیه نیز از آغاز تحقیقات قضایی خبر داد و اعلام کرد که چند دادستان برای رسیدگی به این پرونده مأمور شده‌اند و پنج نفر در ارتباط با این حادثه بازداشت شده‌اند. به گفته وی، تحقیقات به‌صورت همه‌جانبه و دقیق ادامه دارد.

در پی این رویداد، نهاد ناظر بر رسانه‌های ترکیه اعلام کرد که به دستور مقام قضایی، محدودیت موقت برای انتشار اخبار مربوط به این عملیات اعمال شده و از رسانه‌ها خواسته شده تنها به اطلاعیه‌های رسمی استناد کنند.

همچنین مرکز مقابله با اطلاعات نادرست وابسته به ریاست ارتباطات ترکیه با هشدار نسبت به انتشار مطالب تأییدنشده در شبکه‌های اجتماعی، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.