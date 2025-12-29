نجات ٢٤٠ نفر گرفتار شده در برف و کولاک تکاب

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، افزود: در پی بارش شدید برف و وقوع کولاک در محور تکاب ـ دندی، عملیات امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر از ساعت ۱۴ روز یکشنبه هفتم دی آغاز شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: با تلاش بی‌وقفه نجاتگران، در این عملیات ۶۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف رهاسازی و به ۲۴۰ نفر از هم‌وطنان امدادرسانی شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی هلال احمر آذربایجان غربی، محبوبی افزود: نیروهای هلال‌ احمر با وجود شرایط سخت جوی، تا تأمین ایمنی کامل مسافران در منطقه حضور دارند و نیروهای عملیاتی همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارد.