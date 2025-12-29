بقائی: کانال ارتباطی با آمریکا وجود دارد/ از حسن نیت عراق تشکر می کنیم

به گزارش کرد پرس اسماعیل بفائی در نشست رسانه ای هفتگی خود گفت: ما از مساعی جمیله کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها در منطقه استقبال می‌کنیم و قطعاً دوستان عراقی و سایر کشورهای منطقه با در نظر داشتن تجربه ۵ الی ۶ ماه اخیر به خوبی می‌دانند که شروع یک روند مذاکراتی مستلزم پایبندی طرف‌ها به آداب مذاکرات است و تا زمانی که این امر در دسترس نباشد صحبت از روند مذاکراتی نمی‌تواند واقع نگرانه باشد.

بقائی ادامه داد: ایران همواره به دیپلماسی پایبند بوده است، دیپلماسی ابزاری برای تامین منافع ملی کشور است و هر موقع که تشخیص دهیم که این امر، ابزار کارآمدی برای تحقق منافع ملی کشور است در استفاده از آن درنگ نمی‌کنیم.

کانال ارتباطی با آمریکا سر جای خود است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای عراقچی اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده‌اند که کانال ارتباطی بین ایران با آمریکا قطع شده است، گفت: آقای عراقچی نگفتند که کانال ارتباطی قطع شده است. آن کانال ارتباطی سر جای خود است که همان دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران و دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن است.

وی ادامه داد: ارتباطی که بین آقای عراقچی و نماینده ویژه آمریکا وجود داشت این کانال برقرار است و آقای عراقچی در آن مصاحبه گفتند که فعلاً نیازی به برقراری تماس وجود ندارد.

اعلام کرده‌ایم که غیر از موضوع هسته‌ای در مورد مسائل دیگری مذاکره و گفت‌وگو نمی‌کنیم

بقائی همچنین در ارتباط با صحبت‌های نماینده ویژه آمریکا در نشست شورای امنیت در ارتباط با ایران مبنی بر اینکه ما به دنبال دیپلماسی با ایران هستیم و فقط غنی‌سازی صفر را می‌خواهیم خاطرنشان کرد: صحبت‌های ایشان کاملاً مزورانه بود اینکه از یک طرف بگوییم دستمان را برای دیپلماسی دراز می‌کنیم و همزمان پیش‌شرطی برای طرف مقابل مطرح کنیم که این پیش شرط مورد قبول طرف مقابل قبول نیست، قطعا درست نیست و ما نمی‌توانیم نتیجه مذاکره را از قبل مذکراه مشخص کنیم و بخواهیم طرف مقابل آن را بپذیرد.

بقائی ادامه داد: موضوع بحث با ما تا الان با طرف‌های آمریکایی بحث هسته‌ای بوده است و ما اعلام کرده‌ایم که غیر از موضوع هسته‌ای در مورد مسائل دیگری مذاکره و گفت‌وگو نمی‌کنیم.

اتفاقات اخیر در سوریه بسیار نگران‌کننده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که در چند روز گذشته، اخبار نگران‌کننده‌ای درباره خشونت و سرکوب معترضان در برخی مناطق سوریه منتشر شد که از لحاظ زمانی این موضوع پس از حادثه تروریستی در مسجد حضرت علی بن ابیطالب در حمص بوده است. موضع وزارت امور خارجه ایران در این ارتباط چیست؟ گفت: در مورد موضوع سوریه، انفجار تروریستی در مسجد امام علی بن ابیطالب علیه‌السلام را قاطعانه محکوم کرده‌ایم و بار دیگر این اقدام تروریستی را محکوم می‌کنیم. ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، تأکید می‌کنیم که اتفاقات اخیر در سوریه بسیار نگران‌کننده است و این که در چند روز اخیر گزارش‌هایی مبنی بر برخورد شدید و سرکوب اقشار مردم این کشور دریافت شده، موجب اندوه و نگرانی است.

وی ادامه داد: مسئولیت حاکمان سوریه در این زمینه را مورد تاکید قرار می‌دهیم برای حفظ امنیت همه شهروندان سوری، فارغ از مذهب و قومیت.

بقائی تاکید کرد: امیدواریم مردم سوریه بتوانند در امنیت و آرامش، زندگی شایسته‌ای داشته باشند. این اقدامات از دید جامعه جهانی پنهان نمانده و انتظار می‌رود که حکومت انتقالی سوریه تدابیر لازم را برای جلوگیری از تعرض به بخش‌هایی از جامعه که در این روزها مورد سرکوب قرار گرفته‌اند، اتخاذ کند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: به دنبال مذاکره‌ای هستیم که معقول باشد و منافع ملت ایران را در نظر داشته باشد.

اتفاقات اخیر در سوریه بسیار نگران‌کننده است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که در چند روز گذشته، اخبار نگران‌کننده‌ای درباره خشونت و سرکوب معترضان در برخی مناطق سوریه منتشر شد که از لحاظ زمانی این موضوع پس از حادثه تروریستی در مسجد حضرت علی بن ابیطالب در حمص بوده است. موضع وزارت امور خارجه ایران در این ارتباط چیست؟ گفت: در مورد موضوع سوریه، انفجار تروریستی در مسجد امام علی بن ابیطالب علیه‌السلام را قاطعانه محکوم کرده‌ایم و بار دیگر این اقدام تروریستی را محکوم می‌کنیم. ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار، تأکید می‌کنیم که اتفاقات اخیر در سوریه بسیار نگران‌کننده است و این که در چند روز اخیر گزارش‌هایی مبنی بر برخورد شدید و سرکوب اقشار مردم این کشور دریافت شده، موجب اندوه و نگرانی است.

وی ادامه داد: مسئولیت حاکمان سوریه در این زمینه را مورد تاکید قرار می‌دهیم برای حفظ امنیت همه شهروندان سوری، فارغ از مذهب و قومیت.

بقائی تاکید کرد: امیدواریم مردم سوریه بتوانند در امنیت و آرامش، زندگی شایسته‌ای داشته باشند. این اقدامات از دید جامعه جهانی پنهان نمانده و انتظار می‌رود که حکومت انتقالی سوریه تدابیر لازم را برای جلوگیری از تعرض به بخش‌هایی از جامعه که در این روزها مورد سرکوب قرار گرفته‌اند، اتخاذ کند.

هدف رژیم صهیونیستی ایجاد تفرقه و درگیری در منطقه و بین کشورهاست

سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوالی در ارتباط با اقدام اخیر رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن سومالی‌لند به عنوان یک کشور مستقل از کشور آفریقایی سومالی اظهار کرد: این شناسایی امری کاملا بی معنی است و هیچ کشوری این موضوع را تایید نکرده است.

وی با بیان اینکه «رژیمی اقدام به این کار کرده است که خود یک رژیم نامشروع است و موجودیت آن زیر سوال است»، ادامه داد: این اقدام صرفاً در راستای تکه تکه کردن کشورهای اسلامی، تجزیه منطقه و بی دفاع کردن کشورهای منطقه در برابر مطامع رژیم صهیونیستی است.

بقائی ادامه داد: کشورهای منطقه یک صدا با این موضوع مخالفت کرده‌اند و ما شاهد بیانیه کشورهای اسلامی و همچنین آفریقایی درمخالفت با این موضوع بودیم.

مردم سومالی نیز نسبت به این تصمیم اعتراض کرده‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد که ماهیت رژیم صهیونیستی ماهیتی ضد صلح است و هدفش ایجاد تنش، تفرقه و درگیری در منطقه و بین کشورهاست.

سوء قصدی به دو پناهجوی افغانستانی از سوی مراجع امنیتی مورد پیگیری قرار گرفته است

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه افغانستانی در ارتباط با ترور دو شهروند افغانستانی در هفته گذشته در ایران از جمله ترور «اکرام الدین سریع »یکی از مقامات پیشین پلیس افغانستان و پیگیری‌های ایران در ارتباط با این سوء قصد گفت: ما نسبت به هرگونه اقدامی که امنیت جامعه را در معرض خطر قرار دهد، حساس هستیم و با قاطعیت برخورد می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شهروندان خودمان و هر کسی که در ایران زندگی می‌کند، تحت عنوان پناهجو، مسافر و یا هر عنوان دیگری برای ما فوق‌العاده مهم است.

وی خطاب به خبرنگار پرسش‌کننده گفت: در مورد این موضوعی که اشاره کردید و سوء قصدی که به این دو پناهجوی افغانستانی صورت گرفته است این موضوع از سوی مراجع امنیت ما مورد پیگیری قرار گرفته است، بررسی‌ها در این زمینه ادامه دارد و مطمئن باشید که ما به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم که امنیت جامعه و امنیت کسانی که در این جامعه زندگی می‌کنند مورد خدشه قرار بگیرد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: من از همین جا به خانواده این دو نفر که مورد سوء قصد مسلحانه قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند تسلیت می‌گویم ، این اقدامات محکوم است و مراجع ذی‌ربط امنیتی ما پیگیر این مسئله هستند.

براساس وظایمان مشکل هر ایرانی در هر کجا باشد را پیگیری می‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه به تازگی شاهد انتشار فیلمی از یک جوان ایرانی بودیم که مدعی بوده پلیس روسیه او را به زور به میدان جنگ اوکراین فرستاده است؟ آیا از وضعیت این جوان ایرانی اطلاعی در دست است؟ پیگیری‌های وزارت خارجه در این ارتباط چه بوده است؟ گفت: در مورد این موضوع قبل از انتشار این ویدیو در فضای مجازی به ما اطلاعی داده نشده بود، به بخش کنسولی ما نیز اطلاعی داده نشده بود که چنین فردی دچار مشکل شده است.

وی ادامه داد: ما براساس وظایمان برای هر ایرانی که در هر کجا دچار مشکل شود، پیگیری می‌کنیم، البته به این موضوع نیز توجه داریم که بین روسیه و اوکراین منازعه‌ای وجود دارد و باید مراقب باشیم در مورد هر چیز، روایت و تصویری که می‌بینیم و می‌شنویم با دقت برخورد کنیم، راستی‌آزمایی کنیم و اگر به نتیجه برسیم که حقی از شهروندان ایرانی ضایع شده است حتماً آن را پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در مورد این موضوع خاص نیز بلافاصله بعد از اینکه از این مسئله اطلاع پیدا کردیم، موضوع از طریق سفارت ما در روسیه و اوکراین و همچنین بخش کنسولی وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گرفت.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگری در این ارتباط مبنی بر اینکه گفته می‌شود که این فرد تنها شهروند ایرانی نیست که در ارتش روسیه حضور دارد و آیا سفارت و وزارت خارجه پیگیری وضعیت این افراد است، خاطرنشان کرد: همانطور که اشاره کردم سفارت ما پیگیر موضوع هست.

وی ادامه داد چند هفته پیش نیز کاغذی در فضای مجازی منتشر شد که مثلاً روسیه در حال عضوگیری از ایرانی‌ها به عنوان سرباز در منازعه اوکراین است که این موضوع بلافاصله با واکنش سفارت روسیه در ایران مواجه شد و سفارت روسیه در بیانیه‌ای این موضوع را تکذیب کرد.

بقائی ادامه داد : تا جایی که این مسائل به ما به عنوان وزارت خارجه مربوط است پیگیری می‌کنیم و سفارت ما در روسیه نیز پیگیر این موضوع است.

روابط ایران با روسیه علیه منافع هیچ کشور ثالثی نیست

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی براین که رئیس اطلاعات نظامی اوکراین به تازگی با اشاره به قدرت نظامی روسیه تاکید کرده که ایران و کره شمالی در تولید موشک توسط روسیه برای انجام عملیات در اوکراین دخیل نیستند و این در حالی است که کشورهای اروپایی مدام ایران را به حمایت تسلیحاتی و موشکی از روسیه متهم می‌کنند. موضع وزارت خارجه در این خصوص چیست؟ خاطرنشان کرد: این اعتراف چند ماه قبل توسط شخص رئیس‌جمهور اوکراین نیز انجام شد و درواقع او اعلام کرد که ما سندی نداریم که ایران موشکی به روسیه داده باشد.

بقائی ادامه داد: روابط ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف، روابطی دیرپا مبتنی بر منافع متقابل است.د ما سالیان سال است که دارای روابط با روسیه هستیم روابط ما با روسیه علیه منافع هیچ کشور ثالثی نیست.

وی با اشاره به ادعای کشورهای اروپایی در ارتباط با کمک نظامی ایران به روسیه در جنگ اوکراین گفت : آنها بر اساس این ادعای واهی، اقدام به اعمال تحریم علیه ایران کردند در صورتی که چنین چیزی مبنایی ندارد و خود مقامات اوکراینی تاکنون چندین بار اعلام کردند که ایران نقشی در این مناقشه نداشته است، بنابراین باید کشورهای اروپایی در بیان این ادعاهای کلیشه‌ای خود علیه ایران تجدید نظر کنند گرچه نمی‌شود خیلی هم به این قضیه امیدوار بود.

نیروهای مسلح ایران با پشتوانه ملت، از هر چالشی عبور خواهند کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌ها پیرامون دیدار قریب‌الوقوع «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و طرح احتمالی حملات جدید علیه ایران به بهانه توانمندی‌های موشکی ایران اظهار کرد: قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از مردم و داشته‌های داخلی کشور سرچشمه می‌گیرد. نیروهای مسلح ایران با تمام توان بر تقویت توانمندی‌های دفاعی متمرکز هستند و با پشتوانه ملت، از هر چالشی عبور خواهند کرد.

بقائی تأکید کرد که اقدامات رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر موجب شده واشنگتن در نگاه جامعه جهانی به عنوان «مطبخ جنگ‌افروزی و شرارت» معرفی شود.

وی افزود: هر سفر مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا در رسانه‌ها به‌عنوان مقدمه‌ای برای ماجراجویی جدید علیه کشورهای منطقه تعبیر می‌شود و و این نشان دهنده تصویری است که از روابط این رژیم با آمریکا در اذهان عمومی ایجاد شده است.

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد زمانی این ادعا مطرح می‌شد که واشنگتن یک قدرت صلح‌ساز است جدا از اینکه این موضوع واقعیت داشته یا نداشته است، اما به‌واسطه اقدامات نتانیاهو طی دو سال اخیر، این کشور به مقصد طراحی و برنامه‌ریزی برای ناامنی منطقه و جهان بدل شده است.

بقائی تأکید کرد که مسئولیت اصلاح این تصویر بر عهده مقامات آمریکایی است تا نشان دهند در ادعاهای خود درباره صلح منطقه و جهان صداقت دارند.

وی رژیم صهیونیستی را «رژیمی اشغالگر و مرتکب نسل‌کشی» توصیف کرد که خواستار منطقه‌ای بی‌دفاع است و خاک دو کشور را در اشغال دارد و با بهانه‌های مختلف از جمله برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران یا توانمندی‌های دفاعی کشور، به دنبال تنش‌زایی در منطقه است.

بقائی خاطرنشان کرد که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه ، مهار رژیم صهیونیستی است؛ مهاری که مستلزم اقدام جدی از سوی دوستان و هم‌پیمانان این رژیم خواهد بود.

گروسی در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های خودش عمل کند

بقائی در پاسخ به پرسشی پیرامون استفاده مدیرکل آژانس از اصطلاح «شمشیر داموکلس» و اینکه «بدون دستیابی به توافقی پایدار با ایران، تهدید این موضوع زیر سایه شمشیر داموکلس باقی خواهد ماند»، گفت: این حرف البته خیلی کهنه شده و ایشان بعد از آن هم حرف‌های دیگری زدند.

وی افزود: بهترین توصیه برای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این است که در چارچوب وظایف و صلاحیت‌های خودشان عمل کنند و اظهار نظر داشته باشند. اینگونه اظهار نظرهای سیاسی بیشتر باعث می‌شود بی‌عملی آژانس و قصور آن در محکوم کردن تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران به یادمان بیاید.

سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد: مطالبه ملت ایران از آژانس و شخص مدیرکل پابرجاست. مدیرکل آژانس به جای بیان این صحبت‌های تحریک‌آمیز باید واقعاً تصمیم شجاعانه‌ای بگیرد در راستای ایفای وظایف آژانس و برای یک بار هم که شده اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تعرض به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران را محکوم کند.

بقائی خاطرنشان کرد: این محکومیت صرفاً یک بیان اخلاقی نیست، بلکه تعهدی است که آژانس باید انجام دهد تا از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود؛ اقداماتی که ضربه مهلکی به رژیم منع اشاعه و ساختار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد می‌کند.

چند نفردر تاریخ معاصر به اندازه آقای دکتر عراقچی در زمینه رفع تحریم تلاش کرده‌اند؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که در چند روز اخیر بخش‌هایی از سخنان وزیر خارجه و مشخصا جمله ایشان مبنی بر اینکه «تحریم برکاتی هم دارد»، با واکنش‌های بسیاری در فضای رسانه‌ای، نخبگانی و عمومی روبه رو شده است. برخی از منتقدان همیشگی روند مذاکره با غرب در برداشت‌های خود از این بخش از سخنان وزیر خارجه، ادعا کردند که ایشان به عنوان یکی از اعضای هیات مذاکره کننده برجام، چند سال دیر به این نتیجه رسید که تحریم تبعات آنچنانی برای کشور ندارد. از سوی دیگر وزیر خارجه به عدم تحرک کافی برای رفع تحریم متهم شده و اینکه وزارت خارجه اساسا از اسمش پیداست مربوط به امور "خارجی" کشور است و نه امور "استان‌ها" و شهرستانها. پاسخ شما به هر کدام از این برداشت ها چیست؟ گفت: تحریم را ما انتخاب نکردیم؛ تحریم بر ما تحمیل شد. تحریم یک جنایت است و در این تردیدی نیست. تحریم، به دلیل آثاری که بر بهره‌مندی از حقوق بنیادین بشری مردم دارد، از نظر ما جنایت علیه بشریت است. ما از تحریم به‌عنوان تروریسم اقتصادی یاد کرده‌ایم؛ بنابراین، در این‌که اعمال تحریم توسط آمریکا و برخی از کشورهای غربی یک اقدام مطلقاً غیرقانونی، ضدبشری و جنایتکارانه است، تردیدی وجود ندارد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: آنچه که وزارت امور خارجه و شخص وزیر بارها تکرار کرده‌اند، این است که ما نباید به دلیل یا به بهانه تحریم دچار سکون و بی‌عملی شویم. امری که بر شما تحمیل شده، دست خودتان نیست که آن را رفع کنید. اگر شما در شرایطی قرار بگیرید که طرف مقابل برای رفع تحریم، تمام موجودیت، عزت و شرف شما را مطالبه کند و در عین حال مطمئن باشید که به عهد خود وفا نخواهد کرد، در این شرایط آیا باید گوشه‌ای بنشینید و منتظر بمانید که دشمن، که طبعش دشمنی است، دست از آزار شما بردارد؟

بقائی در ادامه پاسخ خود به این سوال خاطرنشان کرد: اساساً این برچسب که وزارت امور خارجه یا آقای عراقچی در باب رفع تحریم تحرکی ندارد، با پیشینه وزارت امور خارجه در این زمینه، با عملکرد این وزارتخانه و با سابقه آقای وزیر ناسازگار است. چند نفر در تاریخ معاصر ما به اندازه آقای دکتر عراقچی در زمینه رفع تحریم تلاش کرده‌اند؟ مگر این نیست که ایشان یکی از افراد کلیدی در روند رفع تحریم‌های منجر به برجام در سال ۲۰۱۵ بوده‌اند؟

به دنبال مذاکره‌ای هستیم که معقول باشد

بقائی با اشاره به اقدامات وزارت خارجه در موضوع رفع تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها تاکید کرد: یکی از کارویژه‌های ما تلاش برای رفع تحریم‌ها در چارچوب یک مذاکره معقول است. اگر می‌گوییم رفع تحریم، باید مطمئن باشیم که محصول یک مذاکره، رفع تحریم خواهد بود. مذاکره‌ای که صرفاً بازی کردن در چارچوب دیپلماسی روابط عمومی طرف مقابل باشد، منجر به رفع تحریم نخواهد شد. مذاکره‌ای که صرفاً به دام افتادن در بازی زمان توسط طرف مقابل باشد نیز منجر به رفع تحریم نخواهد شد. ما به دنبال مذاکره‌ای هستیم که معقول باشد، منافع ما و منافع ملت ایران را در نظر داشته باشد و طرف مقابل باید به این جمع‌بندی برسد که چاره‌ای جز پذیرش معادله‌ای که در آن منافع و نگرانی‌های مشروع ملت ایران دیده شده است، ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، همه همّ و غم وزارت امور خارجه این است که به بخش‌های مختلف کشور کمک کند تا ظرفیت‌های مختلف اقتصادی کشور شناسایی شود. این‌که گفته شود وزیر امور خارجه نباید به بخش‌های مختلف کشور سر بزند و نباید از ظرفیت‌ها، مشکلات و چالش‌های استان‌ها مطلع باشد، به نظر من یک سفسطه است. در بسیاری از کشورها اساساً نام این وزارت خانه «وزارت امور خارجه و تجارت خارجی» است. مگر بحث تجارت خارجی یا مباحث مرتبط با وظایف وزارت امور خارجه، بخشی از مسائل مرزی، صادرات و واردات، کریدورها و ترانزیت نیست؟ اگر وزیر امور خارجه و معاونان ایشان از مسائلی که در فلان مرز کشور یا در فلان استان مرزی می‌گذرد مطلع نباشند، چگونه می‌خواهند در تعاملات خود با سایر کشورها دید جامعی داشته باشند؟ بنابراین، وزیر امور خارجه صرفاً وزیر امور خارجه تهران و پایتخت نیست؛ وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه همه استان‌ها، شهرستان‌ها و روستاهای ایران نیز هست.

احترام به اصل چین واحد یک اصل ثابت در مواضع جمهوری اسلامی ایران است

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال دیگری در واکنش به اعلام فروش گسترده تسلیحات آمریکا به تایوان و نقض آشکار اصل «چین واحد» تصریح کرد: موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تمام کشورهاست. این یک اصل بنیادین است. این موضع اصولی ما در هیچ قالبی تغییر نمی‌کند. در هر نشست و گفتگویی، بر ضرورت احترام به تمامیت سرزمینی کشورها تأکید داریم.

وی افزود: در مورد چین نیز بارها اعلام کرده‌ایم که احترام به اصل چین واحد یک اصل ثابت در مواضع جمهوری اسلامی ایران است که مبتنی بر قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌باشد.

بقائی همچنین گفت: اقداماتی که آمریکا در این منطقه انجام می‌دهد صرفاً موجب تحریک و افزایش تنش میان کشورهای منطقه است و به هیچ عنوان همراه با حسن نیت نیست. این اقدامات امنیت و ثبات در منطقه را در معرض مخاطره بیشتر قرار می‌دهد.

ابتکارهای جدیدی توسط معاون اقتصادی جدید وزارت خارجه به کار گرفته شده است

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به این سوال که دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه چه جایگاهی دارد و با توجه به این‌که چهار ماه از انتصاب معاون اقتصادی جدید وزارت امور خارجه می‌گذرد، در این مدت چه اقدامات ویژه‌ای انجام شده و چه برنامه‌ای برای آینده وجود دارد؟ اظهار کرد: دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه مدت‌هاست که مشغول به کار است. آقای قنبری در این چهار ماه مسئولیت را بر عهده داشته‌اند، اما ساختار، جایگاه و فعالیت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه امری مستمر بوده است. در این چهار ماه، ابتکارهای جدیدی نیز توسط معاون جدید به کار گرفته شده است؛ از جمله گزارش‌دهی مستمر که تصور می‌کنم به‌صورت هفتگی در کانال تلگرامی خود گزارش عملکرد منتشر می‌کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: فعالیت‌های ایشان در این مدت بسیار متنوع و گسترده بوده است. دیپلماسی اقتصادی ما هم در حوزه شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی کشور و هم در مواجهه با چالش‌ها و شناسایی مشکلات در مبادی مرزی و استان‌های مختلف، فعالیت بسیار زیادی داشته است. فکر می‌کنم ایشان در این مدت به شش یا هفت کشور که از مقاصد تجاری ما هستند و با آن‌ها ارتباطات اقتصادی خوبی داریم، سفر کرده‌اند. همچنین به استان‌های مختلف، به‌ویژه استان‌های مرزی، سفر داشته‌اند تا بررسی شود چگونه می‌توان مراودات اقتصادی را تسهیل و روان‌سازی کرد. ارتباط ایشان با رسانه‌ها نیز، همان‌طور که خودتان شاهد هستید، مستمر بوده است؛ به‌طور مرتب هم مطلب می‌نویسند و هم گفت‌وگو می‌کنند. همچنین طی روزهای آینده، ان‌شاءالله یک جلسه مفصل با حضور ایشان و با حضور شما تنظیم خواهیم کرد.

سفیر و کارکنان سفارت ایران در ونزوئلا کمافی‌السابق با جدیت مشغول انجام وظایف خود هستند

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چند روز پیش خبری مبنی بر خروج یکی از پیمانکاران ایرانی از یک طرح توسعه ای در کاراکاس منتشر شد. آیا این اتفاق با توجه به تحولات امنیتی این کشور ارتباطی داشته است؟ هم‌زمان، اخباری نیز دال بر خروج دیپلمات‌های ایرانی از ونزوئلا منتشر شده است. آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟ از سوی دیگر، براساس موضع‌گیری مقامات ونزوئلا، آمریکایی‌ها به دنبال بهره‌برداری از منابع نفتی این کشور هستند. موضع دستگاه دیپلماسی و تحلیل وزارت امور خارجه در این رابطه چیست و وظیفه سازمان ملل متحد در این زمینه چگونه تعریف می‌شود؟ گفت: در مورد بخش اول سوال شما، مطلقاً این‌گونه نیست. سفیر و کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا کمافی‌السابق با جدیت مشغول انجام وظایف خود هستند و سفارت ما بسیار فعال است. صحبت‌هایی که در خصوص خروج سفارت ایران یا کارکنان آن مطرح می‌شود، صرفاً بخشی از جنگ روانی است که ما خود نیز در ماه های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم. این یک الگوی تکراری است که اکنون در مورد ونزوئلا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص خروج یک شرکت ایرانی از یکی از طرح‌های توسعه‌ای ونزوئلا نیز باید گفت این خبر، خبری کهنه است و اصل آن به حدود یک سال قبل بازمی‌گردد. علاوه بر این، در بازتاب این مسئله نیز انحراف صورت گرفته است. موضوع مربوط به طرحی بوده که صرفاً در مرحله گفت‌وگو و مذاکرات قرار داشته است؛ بنابراین، این‌گونه نبوده که برنامه‌ای آغاز شده و سپس به‌صورت نیمه‌کاره رها شده باشد. مطلقاً چنین چیزی صحت ندارد.

بقائی در صحبت‌های خود با اشاره به تحولات ونزوئلا و فشارهای آمریکا به این کشور گفت: در مورد تحولات ونزوئلا، این موضوع یک نگرانی و دغدغه برای جامعه بین‌المللی است و به نظر من آزمونی برای کل نظام هنجاری است که در ۸۰ سال گذشته ایجاد شده که مبتنی بر منع تعرض به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورها بوده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد : اقداماتی که آمریکا علیه ونزوئلا در منطقه کارائیب انجام می‌دهد، با همه این معیارها و موازین بین‌المللی در تناقض است. مقامات ونزوئلایی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که اقدامات آمریکا نوعی تلاش برای استعمار جدید و غارت منابع نفتی این کشور است. البته مقامات آمریکایی نیز در این زمینه صراحتاً اعلام کرده‌اند که به دنبال نفت و منابع طبیعی ونزوئلا هستند. این مباحث خود زنگ خطری جدی برای کل حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل متحد و نظم حاکم بر روابط بین‌الملل است و می‌تواند تبعات بسیار گسترده و دامنه‌داری برای کل کشورها و مناسبات بین‌المللی به همراه داشته باشد.

حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی یمن یک اصل است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در مورد تماس تلفنی روز گذشته سرپرست وزارت خارجه دولت تغییر و سازندگی یمن با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما خبر این گفت‌وگوی تلفنی را به روال همه اخباری که تنظیم می‌کنیم، منتشر کردیم. در این تماس تلفنی، روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و یمن مورد بحث قرار گرفت و به‌طور خاص تحولات مربوط به جنوب یمن بررسی شد.

بقائی ادامه داد: برای ما حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی یمن یک اصل است. ما معتقدیم هرگونه روندی که تمامیت ارضی یمن را خدشه‌دار کند، صرفاً در راستای اغراض و مطامع رژیم صهیونیستی خواهد بود و امنیت کل منطقه را دچار مشکل کرده و کشورهای پیرامونی را با چالش مواجه خواهد ساخت.

بقائی تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که تنها راه تثبیت وضعیت در یمن و تحکیم ثبات در این کشور، از مسیر گفت‌وگوهای یمنی ـ یمنی می‌گذرد. نقشه راهی که پیش‌تر مورد تفاهم قرار گرفته است باید مبنای عمل باشد و تاکید کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این مسیر، از هر کمکی که بتواند انجام دهد، دریغ نخواهد کرد.