بازداشت عامل تخریب گورستان مسیحیان در کویسنجق

به گزارش کردپرس، در این بیانیه آمده است که هویت عامل این اقدام، «حسین صالح مصطفی» فاش و وی با حکم قاضی دستگیر شده است.

به نوشته کردستان۲٤، شورای امنیت اقلیم کردستان افزود که متهم به ارتکاب این جرم تحت تأثیر نوشیدنی‌های الکلی اعتراف کرده است.

جزئیات اعتراف و سوابق متهم

بر اساس اعلام شورای امنیت اقلیم کردستان، متهم دستگیرشده پیش از این نیز در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ شمسی) به اتهام آتش‌زدن یک مرقد در بازار اربیل دستگیر شده بود، مجازات قانونی خود را دریافت کرده و سپس آزاد شده بود.

حسین صالح مصطفی در اعترافات خود گفت: «من حسین صالح مصطفی، متولد سال ۱۹۸۶، ساکن شهر اربیل در محله‌ی سێبه‌ردان هستم. در سال ۲۰۲۲ یک مرقد را در بازار اربیل آتش زدم و سپس توسط آسایش اربیل دستگیر شدم. پس از پایان محکومیتم، آزاد شدم.»

وی در مورد حادثه‌ی اخیر افزود: «روز ۱۳ این ماه به شقلاوه رفتم و در بازار قدم زدم. سپس به گورستان مسیحیان رفتم و تحت تأثیر مواد الکلی، با بلوک سنگ‌قبرها را شکستم. بعد از آن با موتورسیکلت خود به اربیل برگشتم و سپس توسط نهادهای امنیتی دستگیر شدم.»