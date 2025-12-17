کشف ٥٧٧ ماینر غیرمجاز در آذربایجان غربی

به گزارش کردپرس، سرهنگ اصغر شهابی امروز ۲۶ آذر در نشست خبری با تشریح عملکرد پلیس امنیت اقتصادی استان اظهار کرد: طی هشت ماه گذشته، ۴۶ پرونده در زمینه اخلال در نظام اقتصادی در پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل شده است.
او افزود: طی سال جاری در حوزه شناسایی و کشف جرائم سازمانیافته اقتصادی، پروندههای کشفشده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته همچنین ارزش ریالی این پروندهها نیز رشد ۱۵۲ درصدی را نشان میدهد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی با تاکید به اینکه این استان جزو ۳ استان برتر کشور در حوزه شناسایی قاچاق سوخت قرار دارد، گفت: در منطقه سیلوانا بیش از یکهزار و ۱۰۰ کارت سوخت در اختیار شهروندان قرار داشت که پس از بررسیها، ٣هزار کارت سوخت مسدود و در مجموع ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
شهابی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ مرکز اسقاط در استان فعال است، یادآور شد: بهمنظور پیشگیری از قاچاق سوخت، کارتهای سوخت این مراکز بهصورت مستمر تحت نظارت پلیس قرار دارد.
او در پایان با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی تصریح کرد: اجاره یا واگذاری کارت بازرگانی توسط افراد ناآگاه، بهویژه سالمندان، یکی از معضلات جدی است که پیامدهای سنگینی از جمله فرار مالیاتی برای آنان به دنبال دارد و بر اساس ماده ۳۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اقدام جرم محسوب شده و مشمول مجازات قانونی است.
