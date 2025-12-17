۱۷ هزار خانواده آواره همچنان در ۲۱ اردوگاه اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، معاون وزارت مهاجرت و پناهندگان عراق اعلام کرد که با وجود تلاشها برای بستن اردوگاههای آوارگان، همچنان حدود ۱۷ هزار خانواده در ۲۱ اردوگاه اقلیم کردستان زندگی میکنند.
وزارت مهاجرت عراق از ادامه هماهنگی با دولت اقلیم کردستان برای تعطیلی اردوگاههای آوارگان خبر داد، اما تأکید کرد که هنوز نمیتوان زمان مشخصی برای پایان کامل این پرونده تعیین کرد.
در حالی که روند بستن اردوگاههای آوارگان ادامه دارد، آمارهای رسمی نشان میدهد ۲۱ اردوگاه با حضور نزدیک به ۱۷ هزار خانواده آواره همچنان در اقلیم کردستان فعال است.
