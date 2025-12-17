١١ تبعه خارجی در کوهستان الند خوی نجات یافتند

او افزود: عملیات نجات در شرایط سخت جوی و جاده‌های برفی منطقه انجام شد و تمامی مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه، برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی همچنین از نجات یک مادر باردار در روستای صعب‌العبور «پسان» منطقه ترگور ارومیه خبر داد و گفت که ساعت ۴:۱۰ بامداد گزارشی مبنی بر بدحالی این مادر به پایگاه امداد و نجات سیلوانا اعلام شد.

او ادامه داد: نجاتگران پس از طی مسیرهای کوهستانی، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی لازم را انجام دادند و مادر باردار را برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

به گفته محبوبی؛ عملیات امدادی حدود چهار ساعت به طول انجامید و خوشبختانه مادر و فرزند نجات یافتند.