سرخط خبرهای۲۶آذرخبرگزاری کردپرس

انتظارات اوجالان شامل خلع سلاح کامل، حل مسئله کرد در مجلس و آزادی زن است
پروین بولدان، عضو حزب دمپارتی، در گفتگو با خبرگزاری ژن نیوز به نقل از عبدالله اوجالان، رهبر در بند حزب PKK، گفت که اوجالان زنان را نیروی اصلی در فرآیند صلح و ساخت جامعه دموکراتیک میداند و به آنان اعتماد ویژهای دارد. او معتقد است که زنان باید نقش فعالی در سیاست، جامعه و حل منازعات ایفا کنند. اوجالان همچنین بر لزوم کنار گذاشتن سلاح، حل مسئله کردها در پارلمان و بهرسمیتشناختهشدن حقوق کردها در قانون تأکید کرده و از دولت خواسته است که این روند را با جدیت و تضمینهای قانونی دنبال کند. وی همچنین از شفافیت در روند گفتگوها و تدوین «قوانین صلح» و اصلاحات قانونی برای دموکراتیزهکردن جامعه حمایت کرده است.
هاکان فیدان: کار اصلی ترکیه در سوریه تازه آغاز شده است
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در سخنرانی خود تأکید کرد که ترکیه پس از تحولات اخیر در سوریه، مرحله جدیدی از نقشآفرینی خود را آغاز کرده و به دنبال شکلگیری سوریهای باثبات، عاری از مداخله خارجی و تروریسم است. او افزود ترکیه با پشتیبانی از مردم سوریه، به حفظ تمامیت ارضی این کشور، بازسازی ثبات سیاسی و مقابله با تهدیدات تروریستی ادامه خواهد داد. فیدان همچنین بر راهبرد «ترکیه بدون تروریسم» و اهمیت مقابله با سازمانهای تروریستی در مرزهای جنوبی ترکیه بهعنوان بخش اساسی سیاست خارجی آنکارا تأکید کرد.
پشت پرده حملات ترکیه به کردستان سوریه
در دسامبر ۲۰۲۵، ترکیه با ورود مجدد نیروهای خود به شمال سوریه، اقدامات نظامی خود را فراتر از تهدیدات امنیتی علیه کردها گسترش داد و این حرکت را به بخشی از راهبرد گستردهتر خود برای تقویت موقعیت انرژی و ژئوپلیتیک منطقهای تبدیل کرد. ترکیه که به دنبال کاهش وابستگی به واردات انرژی از روسیه و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقهای است، در کنار مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت، میکوشد نقش خود را در پروژههای انرژی مانند خط لوله گاز کیلیس-حلب تقویت کند. این سیاستها همزمان با تداوم بیاعتمادی به کردها و حمایتهای ایالات متحده از نیروهای دموکراتیک سوریه، ترکیه را در مسیر پیچیدهای میان جاهطلبیهای نئوعثمانی و نیازهای انرژی قرار داده است.
