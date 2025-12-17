۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۴

پنجم مرداد به عنوان روز ملی کرمانشاه در تقویم درج می شود

سرویس کرمانشاه _ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از قرار گرفتن روز ملی کرمانشاه در تقویم رسمی کشور خبر داد.

به گزارش کردپرس؛ مظفر تیموری گفت: در جلسه ۹۲۴ مورخ  ۲۷ / ۸ / ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجم مرداد به عنوان روز ملی کرمانشاه مصوب شده و از طرف شورای عالی برای درج در تقویم رسمی کشور به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ شده است و در تقویم جدید کشور در سال آتی درج می شود.

وی افزود: پنجم مردادماه همزمان با سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد برای کرمانشاه به عنوان روز ملی کرمانشاه انتخاب شده است و از هم اکنون برنامه ریزی فرهنگی و هنری برای این روز تدارک خواهیم دید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی این اتفاق را گامی ارزشمند برای استان کرمانشاه دانست و از همه کسانی که در سال های گذشته پیگیر این موضوع بودند به ویژه رئیس شورای فرهنگ عمومی استان آیت الله غفوری و استاندار کرمانشاه و دیگر اعضاء شورا و به ویژه اهالی رسانه تقدیر و تشکر می کنم.

