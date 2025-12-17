چشم انداز جدید منطقه آزاد بانه – مریوان؛ فرصتی برای جبران ناکارآمدی های گذشته

به گزارش کرد پرس، این تغییر مدیریتی در حالی رخ می دهد که منطقه آزاد بانه – مریوان طی سال های گذشته با سوءمدیریت، بلاتکلیفی و ناکارآمدی هیأت مدیره سابق مواجه بوده و فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری ارزشمندی از دست رفته است.

منطقه آزاد بانه – مریوان که با هدف توسعه تجارت و جذب سرمایه گذاری مرزی ایجاد شد، طی دوره مدیریتی گذشته با مشکلات جدی نظیر بلاتکلیفی مدیریتی و توقف سرمایه گذاری، تأخیر در تکمیل طرح جامع، از دست رفتن فرصت های تجاری مهم و زیرساخت های ناقص و ناکافی مواجه بود.

بلاتکلیفی مدیریتی و توقف سرمایه گذاری: تصمیمات نامشخص و تأخیرهای پی درپی، سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از ورود به پروژه ها منصرف کرد و بسیاری از طرح های کلان اقتصادی اجرایی نشدند.

تأخیر در تکمیل طرح جامع: ضعف هیأت مدیره سابق در پیگیری و اجرای طرح جامع باعث شد مسیر توسعه منطقه مبهم باقی بماند و سرمایه ها به صورت ناکارآمد هدایت شوند.

از دست رفتن فرصت های تجاری مهم: سهمیه های کلان تجارت و واردات چندصد میلیون دلاری، به دلیل ضعف مدیریتی، به طور ناکافی استفاده شد یا کاملاً از دست رفت.

زیرساخت های ناقص و ناکافی: عدم استقرار گمرک، نبود انبارهای قانونی و خدمات بانکی ناکافی، عملکرد منطقه را محدود و بهره برداری از ظرفیت های تجاری را دشوار کرده بود.

به وضوح می توان گفت که هیأت مدیره سابق نتوانست اهداف اصلی ایجاد منطقه آزاد، شامل توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رونق تجارت قانونی را محقق کند و بخشی از ظرفیت های بالقوه منطقه هدر رفت.

چشم انداز آینده با هیأت مدیره جدید

انتصاب اعضای جدید هیأت مدیره، به ویژه اعضای موظف، فرصتی طلایی برای جبران کوتاهی های گذشته و بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران و مردم ایجاد کرده است به شرط آنکه اعضای جدید در راستای تثبیت مدیریت و برنامه ریزی هدفمند، تکمیل طرح جامع و اجرایی کردن برنامه ها، تقویت زیرساخت های مرزی، تمرکز بر اشتغال و رونق اقتصادی و گسترش همکاری های فرامنطقه ای گام بردارند.

پس از ناکارآمدی های گذشته، مردم کردستان و فعالان اقتصادی با حساسیت بیشتری انتظارات خود را از هیأت مدیره جدید مطرح می کنند و انتظار دارند در این راستا اجرای شفاف و سریع طرح ها، به ویژه طرح جامع، برای پایان دادن به بلاتکلیفی مدیریتی سابق، تقویت زیرساخت ها و ارائه خدمات لجستیکی و بانکی که در دوره گذشته ناکافی بود، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و توسعه اقتصادی برای جبران آثار منفی سوءمدیریت گذشته و همچنین بهره گیری از ظرفیت همکاری های فرامنطقه ای برای افزایش صادرات و تبادلات قانونی که در دوره قبل مغفول مانده بود، هر چه سریعتر به اجرا در آیند.

این مطالبات نشان می دهد که جامعه محلی به دنبال اصلاح جدی و حرکت عملیاتی در منطقه آزاد است و دیگر فرصتی برای اتلاف زمان و سرمایه ها وجود ندارد.

منطقه آزاد بانه – مریوان با موقعیت استراتژیک و قابلیت های مرزی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های اقتصادی غرب کشور را دارد؛ اما ناکارآمدی هیأت مدیره سابق نشان داد که بدون مدیریت شفاف، برنامه ریزی عملیاتی و زیرساخت های کامل، این ظرفیت ها به هدر می رود.

هیأت مدیره جدید در دوره ۳ ساله خود فرصت دارد تا با اجرای برنامه های دقیق، جبران کوتاهی های گذشته را انجام دهد و منطقه آزاد بانه – مریوان را به جایگاه واقعی خود در توسعه اقتصادی کردستان و کشور برساند. در غیر این صورت، تجربه سال های اخیر از فرصت سوزی و بلاتکلیفی مدیریتی ادامه خواهد یافت و سرمایه ها و ظرفیت های بالقوه منطقه همچنان مغفول خواهد ماند.