پاسخ شدیداللحن اتحادیه میهنی کردستان به مقام ارشد حزب دمکرات کردستان

به گزارش کردپرس، دفتر سلیمانیهی اتحادیه میهنی کردستان، با صدور بیانیهای به اظهارات آری هرسین، مسئول شاخهی چهارم حزب دمکرات کردستان، پاسخ داد؛ اظهاراتی که وی در یک گفتوگوی تلویزیونی دربارهی اتحادیه میهنی و مطالبات این حزب برای تشکیل دولت اقلیم کردستان مطرح کرده بود.
در این بیانیه آمده است: «آری هرسین فردی است که در تقابل با سیاست روز و با ناآگاهی شنا میکند و اغلب برخلاف جریان حزب خودش سخن میگوید؛ روزی نیست که حرفی نزند و داستان تازهای نسازد، اما همواره با سکوت و بیاعتنایی از کنار سخنانش عبور شده و هیچ اهمیتی به گفتههای او داده نشده است.»
دفتر سلیمانیهی اتحادیه میهنی افزوده است: «اما وقتی او با عنوان حزبی و بهعنوان مسئول شاخهای از حزب دمکرات، از تریبون یک شبکهی وابسته به حزب، دربارهی یک موضوع ملی و دربارهی حزبی سنگینوزن مانند اتحادیه میهنی، سخنان پوچ و بیمایه مطرح میکند، پاسخ و تذکر دادن ضروری است؛ تا به او گفته شود کسی که شبانهروز حرفهای بیفایده میزند و کمترین توجهی به واقعیتهای سودمند ندارد، سرانجام اعتبار و صداقت خود را از دست خواهد داد.»
در ادامهی این بیانیه تأکید شده است که اظهارات آری هرسین در زمانی مطرح میشود که تیمهای مذاکرهکنندهی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات در حال برگزاری نشست هستند و شرایط کنونی ایجاب میکند که به آیندهی کردستان توجه شود؛ آیندهای که نیازمند همصدایی و وحدت موضع همهی طرفهاست تا کردها در بغداد با صدایی واحد حاضر شوند.
دفتر سلیمانیهی اتحادیه میهنی همچنین خطاب به آری هرسین گفته است: «تو میخواهی اتحادیه میهنی را دست آویزی برای اثبات پاکی خود قرار دهی و از کلید تصمیم گیری اتحادیه میهنی و دستورکار منطقەای سخن بگویی؛ آیا خودت ناآگاهی، یا فکر میکنی مردم کردستان نمیدانند کلید تصمیمگیری در دست کدام طرف است؟ این کلید درون یک گاوصندوق فولادیِ اقلیمی قرار داده شده و آن گاوصندوق به شکلی قفل شده که مردم کردستان سالهاست بهای سنگینی بابت کلید شما و آن ساختار اقلیمی پرداختهاند.»
این در حالی است که آری هرسین، مسئول شاخهی چهارم حزب دمکرات کردستان، در همان گفتوگوی تلویزیونی گفته بود که اتحادیه میهنی «بهطور کامل» اختیار کلید تصمیمگیری را در دست ندارد و این اختیار در دست طرفهای دیگری است و «همه میدانند منظورم چه کسانی هستند».
او همچنین اشاره کرده بود که رهبری کنونی اتحادیه میهنی «مانند دوران مام جلال» با ما تعامل نمیکند و طرفهایی وجود دارند که از خود اتحادیه میهنی قدرتمندترند و برای آن تصمیم میگیرند.
نظر شما