۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۹

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه:

مصوبات کارگروه نجات دریاچه ارومیه با تشکل‌های محیط زیستی بررسی شود

سرویس آذربایجان‌غربی-دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه باید به‌صورت شفاف با تشکل‌ها بررسی شود تا میزان تحقق اهداف و نتایج آن مشخص شود.

به گزارش کردپرس، استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز در نشست تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی حوضه آبریز دریاچه ارومیه، نبود ارتباط مؤثر و سازمان‌یافته میان نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی را یکی از خلأهای اساسی دانسته و افزود: دریاچه ارومیه تنها یک مسئله زیست‌محیطی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و معیشتی گسترده‌ای دارد و نباید به موضوعی سیاسی تقلیل یابد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با تأکید بر لزوم اجرای هم‌زمان اقدامات علمی، عملیاتی و مشارکتی، گفت: احیای پایدار این زیست‌بوم راهبردی بدون همت عمومی و نقش‌آفرینی جدی تشکل‌های مردمی در کنار دولت امکان‌پذیر نبوده و مشارکت اجتماعی می‌تواند مسیر احیا را تثبیت کند.

رضا رحمانی همچنین با اشاره به وابستگی معیشت مردم منطقه به وضعیت دریاچه ارومیه، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اقدام به‌موقع تأکید کرده و اظهار داشت: مصوبات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه باید به‌صورت شفاف با تشکل‌ها بررسی شود تا میزان تحقق اهداف و نتایج آن مشخص شود.

او در ادامه با اشاره به بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌های منطقه، افزود: استفاده از دانش بومی و پژوهش‌های تخصصی یکی از محورهای اصلی احیای دریاچه ارومیه است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه مدیریت مصرف آب و اصلاح الگوی کشت را نیز از اولویت‌های جدی برشمرده و خاطرنشان کرد: توقف توسعه کشت محصولات پرآب‌بر و اجرای طرح‌های پایلوت با همکاری نهادهای ملی و بین‌المللی در دستورکار است.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان با اشاره به شرایط نامطلوب منابع آبی و کاهش ورودی آب، افزود: استفاده از فناوری‌های نوین و اقدامات عملیاتی در حاشیه دریاچه ارومیه با همراهی تشکل‌های زیست‌محیطی در اصلاح الگوی مصرف آب  در احیای دریاچه نقش کلیدی دارد.

