خانه صنایع دستی در بانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار کردپرس سعدالله عزیزی در مراسم افتتاح خانه صنایع دستی شهرستان بانه که در ساختمان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری راه اندازی شده اظهار داشت: هدف ما از راه اندازی این خانه حمایت از هنرمندان و ایجاد بستر مناسب برای همکاری و همفکری هنرمندانه و معرفی ظرفیت های هنری و فرهنگی شهرستان بانه است.

وی با بیان اینکه در این خانه زمینه آموزش برای انواع رشته های صنایع دستی فراهم است و هنرمندان می توانند بعد از آموزش وارد بازار کار شود افزود: در این مرکز رشته های هنری مانند ساخت انوان زیور آلات، گلیم بافی، معرق کاری و سوزن دوزی آموزش داده می شود.

عزیزی خانه صنایع دستی بانه را ظرفیتی مهم برای همه صنعتگران عنوان کرد و گفت: این مکان در اختیار تمام صنعتگران قرار می گیرد چراکه هرچقد شهر به لحاظ عمرانی پیشرفت کرده باشد به صنایع دستی بیشتر نیاز پیدا می کند هنرهای دستی سیمای شهری را زیباتر می کند.

وی با بیان اینکه صنایع دستی نشان دهنده فرهنگ و اصالت هر منطقه است افزود: در این خانه صنایع دستی علاوه بر صنایع دستی شاخص بانه صنایع دستی کل کشور در این مکان آموزش داده می شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بانه خاطر نشان کرد: شالبافی یکی از صنایع شاخص بانه است که هنرمندان این رشته می توانند در این خانه هنر شالبافی را تولید و آموزش دهند.

وی با تاکید بر توسعه خانه های صنایع دستی اظهار داشت: هنرمندان بانه در گذشته با محدودیت های برای عرصه محصولات تولیدی مواجه بودند این خانه بستری مناسب برای عرصه آثار هنرمندان فراهم کرده صنعتگران می توانند محصولات خود را به صورت مستقیم در معرض دید علاقمندان قرار دهند و درآمدی پایدار برای خود فراهم کنند.