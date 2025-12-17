به گزارش کردپرس، آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان، در گفتوگو با شبکه روداو گفت: کلید تصمیمگیری اتحادیه میهنی کردستان در دست خود این حزب نیست و در اختیار طرفهای دیگری قرار دارد.
وی تأکید کرد: بسیاری از تصمیماتی که در اتحادیه میهنی گرفته میشود، ناشی از وعدهها و فشارهای یک طرف منطقهای است و این طرف، نفوذی قویتر از اراده داخلی اتحادیه میهنی دارد و برای این حزب تصمیمسازی میکند.
آری هرسین افزود: رهبری کنونی اتحادیه میهنی کردستان مانند دوران مام جلال طالبانی، سیاستورزی مشترک و هماهنگ با حزب دمکرات کردستان ندارد و حتی رهبری فعلی اتحادیه، خود را در حد و اندازه دوران مام جلال نمیبیند.
مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان ادامه داد: ما در حزب دمکرات کردستان برای وحدت ملی آمادهایم، اما اتحادیه میهنی تاکنون آمادگی لازم را نشان نداده است.
وی در پایان گفت: اتحادیه میهنی کردستان نزدیکترین جریان سیاسی به حزب دمکرات کردستان به شمار میرود، اما با این حال، اراده لازم برای تصمیمگیری مستقل در آن دیده نمیشود.
