۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۳

مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان:

کلید تصمیم‌گیری اتحادیه میهنی در دست خود این حزب نیست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که اتحادیه میهنی کردستان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود استقلال کامل ندارد و بخش عمده‌ای از تصمیمات این حزب تحت تأثیر یک طرف منطقه‌ای اتخاذ می‌شود.

به گزارش کردپرس، آری هرسین، مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان، در گفت‌وگو با شبکه روداو گفت: کلید تصمیم‌گیری اتحادیه میهنی کردستان در دست خود این حزب نیست و در اختیار طرف‌های دیگری قرار دارد.

وی تأکید کرد: بسیاری از تصمیماتی که در اتحادیه میهنی گرفته می‌شود، ناشی از وعده‌ها و فشارهای یک طرف منطقه‌ای است و این طرف، نفوذی قوی‌تر از اراده داخلی اتحادیه میهنی دارد و برای این حزب تصمیم‌سازی می‌کند.

آری هرسین افزود: رهبری کنونی اتحادیه میهنی کردستان مانند دوران مام جلال طالبانی، سیاست‌ورزی مشترک و هماهنگ با حزب دمکرات کردستان ندارد و حتی رهبری فعلی اتحادیه، خود را در حد و اندازه دوران مام جلال نمی‌بیند.

مسئول شاخه چهارم حزب دمکرات کردستان ادامه داد: ما در حزب دمکرات کردستان برای وحدت ملی آماده‌ایم، اما اتحادیه میهنی تاکنون آمادگی لازم را نشان نداده است.

وی در پایان گفت: اتحادیه میهنی کردستان نزدیک‌ترین جریان سیاسی به حزب دمکرات کردستان به شمار می‌رود، اما با این حال، اراده لازم برای تصمیم‌گیری مستقل در آن دیده نمی‌شود.
 

