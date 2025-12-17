علی یرلی کایا: در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۵۰۰ نفر به اتهام تروریسم بازداشت شدند

به گزارش کردپرس، علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، در نشست کمیسیون عمومی مجلس ترکیه که به بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ وزارت کشور اختصاص داشت، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با تروریسم در سال ۲۰۲۵ ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، یرلی کایا اعلام کرد که نیروهای امنیتی ترکیه در سال ۲۰۲۵، در چارچوب عملیات ضدتروریستی، ۳۰۸ غار و پناهگاه متعلق به گروه‌های مسلح را منهدم کرده‌اند. به گفته او، پهپادها (İHA) و بالگردهای شناسایی سرنشین‌دار (İKU) در مجموع ۴۴ هزار و ۱۵۷ ساعت پرواز عملیاتی انجام داده‌اند.

وزیر کشور ترکیه همچنین گفت که در این مدت، ۱۰ نفر از فرزندان جمعیت موسوم به «مادران دیاربکر» و در مجموع ۱۰۳ عضو سازمان‌های تروریستی (PKK) از طریق «ترغیب و متقاعدسازی» از خارج از کشور بازگردانده شده و خود را تسلیم نیروهای امنیتی کرده‌اند.

به گفته یرلی کایا، در سال ۲۰۲۵ از ۳۰ اقدام تروریستی پیشگیری شده و ۴۳۹ نفر که به اتهام جرایم تروریستی تحت تعقیب بودند، بازداشت شده‌اند. او افزود که ۷ نفر که برای آنان اعلان قرمز صادر شده بود، به ترکیه مسترد شده‌اند و برای ۷۱ نفر دیگر نیز به دلیل جرایم تروریستی، اعلان قرمز صادر شده است.

وزیر کشور ترکیه در ادامه اعلام کرد که در چارچوب مبارزه با تروریسم، ۱۶۰۲ نفر به اتهام ارتباط با فتح‌الله‌چی‌ها (FETÖ) و ۷۴۶ نفر به اتهام ارتباط با داعش بازداشت شده‌اند. او گفت با احتساب سایر گروه‌های مسلح، شمار کل بازداشت‌شدگان در پرونده‌های مرتبط با تروریسم در سال ۲۰۲۵ به ۲۵۷۸ نفر رسیده است.

یرلی کایا تأکید کرد که عملیات‌های امنیتی با هدف حفظ امنیت داخلی کشور و مقابله با تهدیدهای تروریستی، با قاطعیت ادامه خواهد یافت.