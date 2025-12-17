به گزارش کردپرس، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، امروز ساعت ۱۶ به وقت محلی در ساختمان مجلس با اعضای احزاب عضو کمیسیون همبستگی مجلس دیدار خواهد کرد.

در این نشست، گُلستان قلیچ کوچییگیت معاون رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی)، فِتی ییلدیز معاون دبیرکل حزب حرکت ملی (MHP)، عبدالحمید گُل رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه (AKP)، مراد امیر معاون رئیس فراکسیون حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) و بولنت کایا رئیس فراکسیون گروه «راه نو» حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام منابع پارلمانی، در این جلسه گزارش‌هایی که از سوی احزاب عضو کمیسیون تهیه شده، به‌همراه گزارش نهایی که انتظار می‌رود کمیسیون آن را آماده کند، در دستور کار قرار خواهد گرفت.