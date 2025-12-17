برخورد یک خودروی سواری با اتوبوس در محور پیرانشهر

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی، در این باره اظهار کرد: شامگاه سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه تصادف یک دستگاه اتوبوس مسافربری با خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور پیرانشهر–نقده، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

او افزود: بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات جلدیان شهرستان پیرانشهر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در این سانحه، راننده خودروی پژو ۴۰۵ به دلیل شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

محبوبی گفت: خوشبختانه سرنشینان اتوبوس به دلیل بستن کمربند ایمنی، دچار مصدومیت نشدند.

او ادامه داد: این حادثه یک فوتی داشت که پیکر فرد فوت‌شده پس از رهاسازی از داخل خودرو، به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد.