۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۱

سفیر ایران در بغداد با رئیس اقلیم کردستان دیدار کرد

سفیر ایران در بغداد با رئیس اقلیم کردستان دیدار کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس اقلیم کردستان عراق و سفیر ایران در بغداد با یکدیگر دیدار و بر تمایل دوجانبه برای تحکیم روابط میان اربیل و تهران بر اساس حسن همجواری و منافع مشترک تاکید کردند.

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد استقبال کرد.

به گزارش شفق نیوز، بارزانی و آل صادق در این دیدار روابط ایران با عراق و اقلیم کردستان عراق، وضعیت کلی کشور و روابط میان اربیل و بغداد و مذاکرات جاری برای حل مشکلات را بررسی کردند.

دو طرف در ادامه بر تمایل دوجانبه برای تحکیم روابط میان اربیل و تهران بر اساس حسن همجواری و منافع مشترک به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی تاکید کردند.

وضعیت کلی منطقه و اهمیت حفظ ثبات و آرامش محور دیگر رایزنی‌های دو طرف در این دیدار بوده است.

کد مطلب 2791756

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha