سفیر ایران در بغداد با رئیس اقلیم کردستان دیدار کرد

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد استقبال کرد.

به گزارش شفق نیوز، بارزانی و آل صادق در این دیدار روابط ایران با عراق و اقلیم کردستان عراق، وضعیت کلی کشور و روابط میان اربیل و بغداد و مذاکرات جاری برای حل مشکلات را بررسی کردند.

دو طرف در ادامه بر تمایل دوجانبه برای تحکیم روابط میان اربیل و تهران بر اساس حسن همجواری و منافع مشترک به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی تاکید کردند.

وضعیت کلی منطقه و اهمیت حفظ ثبات و آرامش محور دیگر رایزنی‌های دو طرف در این دیدار بوده است.