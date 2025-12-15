به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، از ژنرال فرانسوا تریکو، نماینده عالی فرانسه در ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، استقبال کرد.

این دیدار امروز دوشنبه ۱۵ دسامبر برگزار شد و در آن یان برِم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کردستان نیز حضور داشت. در جریان این نشست، گسترش روابط میان فرانسه و اقلیم کردستان، وضعیت امنیتی عراق و راه‌های مقابله با تهدیدهای تروریستی و خطرات داعش در عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر اهمیت تداوم حمایت از نیروهای پیشمرگه و تقویت هماهنگی میان ائتلاف بین‌المللی و اقلیم کردستان برای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.