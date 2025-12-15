۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۰

تاکید مسرور بارزانی بر هماهنگی با ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با داعش

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نخست‌وزیر اقلیم کردستان در دیدار با نماینده عالی فرانسه در ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، بر توسعه روابط دوجانبه و تداوم همکاری‌های امنیتی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، از ژنرال فرانسوا تریکو، نماینده عالی فرانسه در ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، استقبال کرد.

این دیدار امروز دوشنبه ۱۵ دسامبر برگزار شد و در آن یان برِم، سرکنسول فرانسه در اقلیم کردستان نیز حضور داشت. در جریان این نشست، گسترش روابط میان فرانسه و اقلیم کردستان، وضعیت امنیتی عراق و راه‌های مقابله با تهدیدهای تروریستی و خطرات داعش در عراق و سوریه مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر اهمیت تداوم حمایت از نیروهای پیشمرگه و تقویت هماهنگی میان ائتلاف بین‌المللی و اقلیم کردستان برای مقابله با تروریسم و حفظ امنیت و ثبات منطقه تأکید کردند.

