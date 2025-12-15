اعتبار مالیاتی از اول دی ماه ۱۴۰۴ فقط با فاکتور الکترونیکی محاسبه می شود

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و حذف صورت حساب های کاغذی از اول دی ماه ۱۴۰۴، گفت: از این تاریخ، خریداران و فعالان اقتصادی در صورت عدم دریافت صورتحساب الکترونیکی، از احتساب اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای خود محروم خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه مبالغی که در قالب این طرح واریز می شود، همان مالیات بر ارزش افزوده ای است که پیش از این نیز به طور معمول از مردم دریافت می شد، افزود: در گذشته کسب وکارها مالیات بر ارزش افزوده را در دوره های سه ماهه به دولت پرداخت می کردند، اما در روش جدید، همین مالیات به صورت روزانه تسویه می شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با اشاره به سابقه اجرای این طرح، اظهار کرد: این طرح برای نخستین بار اجرا نمی شود و دفاتر اسناد رسمی از سال ۱۴۰۲ در گام اول و پلتفرم های نمایش خانگی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ در گام دوم مشمول اجرای آن شده اند.

فعله گری این تغییر را ضمانت اجرای مؤثر برای شفاف سازی مبادلات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی دانست و ادامه داد: با اجرای کامل سامانه مؤدیان، علاوه بر الزام فروشندگان به صدور فاکتور الکترونیکی، خریداران نیز باید در دریافت صورتحساب الکترونیکی دقت لازم را داشته باشند تا در محاسبات مالیاتی دچار زیان نشوند.

وی همچنین با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده برای تسهیل اجرای قانون، یادآور شد: مودیان در صورت نیاز می توانند از خدمات شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان بیان کرد: فهرست این شرکت ها به صورت رسمی در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور منتشر شده است و استفاده از خدمات آن ها می تواند فرآیند اتصال به سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی و انجام تکالیف قانونی را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند.

فعله گری از تمامی مؤدیان و فعالان اقتصادی استان خواست هرچه سریع تر نسبت به استفاده کامل از سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی اقدام کنند تا از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ در محاسبات مالیاتی با مشکل مواجه نشوند.