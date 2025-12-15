آذربایجان غربی در میان ٥ استان آخر پرداخت تسهیلات ازدواج قرار دارد

او افزود: وقتی دولت مدام از ضرورت حمایت از تشکیل خانواده حرف می‌زند، اما جوانِ این استان ماه‌ها پشت درِ بانک‌ها معطل ضمانت‌های عجیب و بروکراسی بی‌پایان می‌ماند، معلوم است که این سیاست فقط روی کاغذ پیش می‌رود.

نماینده ارومیه در مجلس بیان کرد: من صریح می‌گویم، یا بانک‌ها و مدیران استانی باید مدل اجرا را اصلاح کنند و پاسخگو باشند، یا وزارتخانه باید شفاف اعلام کند که اساساً اراده‌ای برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: آذربایجان‌غربی نه از لحاظ جمعیتی و نه از نظر شاخص‌های توسعه‌ای، شایسته قرار گرفتن در انتهای جدول نیست. ما این وضعیت را پیگیری خواهیم کرد و از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های استان گزارش رسمی می‌خواهیم. جوان این استان گروگان بی‌عملی نیست./