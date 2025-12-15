آذربایجان غربی در میان ٥ استان آخر پرداخت تسهیلات ازدواج قرار دارد

حاکم ممکان در این باره به خانه ملت گفت: گزارش اخیر معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان مبنی بر قرار گرفتن آذربایجانغربی در میان پنج استان آخر کشور در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، برای ما قابل قبول نیست و نشاندهنده یک ناکارآمدی آشکار در فرآیندهای بانکها و دستگاههای متولی است.
او افزود: وقتی دولت مدام از ضرورت حمایت از تشکیل خانواده حرف میزند، اما جوانِ این استان ماهها پشت درِ بانکها معطل ضمانتهای عجیب و بروکراسی بیپایان میماند، معلوم است که این سیاست فقط روی کاغذ پیش میرود.
نماینده ارومیه در مجلس بیان کرد: من صریح میگویم، یا بانکها و مدیران استانی باید مدل اجرا را اصلاح کنند و پاسخگو باشند، یا وزارتخانه باید شفاف اعلام کند که اساساً ارادهای برای تسهیل ازدواج و فرزندآوری وجود ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: آذربایجانغربی نه از لحاظ جمعیتی و نه از نظر شاخصهای توسعهای، شایسته قرار گرفتن در انتهای جدول نیست. ما این وضعیت را پیگیری خواهیم کرد و از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای استان گزارش رسمی میخواهیم. جوان این استان گروگان بیعملی نیست./
نظر شما