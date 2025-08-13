به گزارش کردپرس، دکتر اسکندر مومنی به همراه دکتر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و دکتر حبیبی استاندار کرمانشاه، از مرکز تفکیک و تبدیل زباله به سوخت و کارخانه سیمان غرب به عنوان مکان استفاده از سوخت جایگزین(RDF) بازدید کرد.
وزیر کشور در این بازدید با اشاره به اهمیت طرح تبدیل پسماندهای غیرقابل بازیافت به سوخت جایگزین(RDF)، این پروژه را گامی مهم در راستای مدیریت پسماند، حفاظت از محیط زیست و صرفهجویی در مصرف انرژی عنوان کرد.
دکتر مومنی با بیان اینکه امروز از طرحی بازدید کردیم که اهمیت بالایی در حوزه محیط زیست و انرژی دارد بیان کرد: ایدهای شکل گرفت که بخشی از زبالههای کشور که نه قابلیت بازیافت دارند و نه از نظر زیستمحیطی امکان دفن آنها وجود دارد، به عنوان سوخت جایگزین گاز در صنایع استفاده شود.
دکتر مومنی با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از زبالههای تولیدی کشور در این دسته قرار دارد، افزود: با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه کارخانههای سیمان، تاکنون ۱۸ تفاهمنامه برای استفاده از سوخت جایگزین زباله در این صنعت منعقد شده است.
به گفته وزیر کشور، این طرح با مشارکت استانداری کرمانشاه، شهرداری، صنایع استان و فعالان حوزه پسماند، در کرمانشاه به صورت پایلوت اجرایی شده و طی دو تا سه هفته گذشته عملکرد موفقی داشته است.
دکتر مومنی تأکید کرد: این طرح بهطور عملی منجر به کاهش مصرف گاز در کارخانه سیمان شده و اثربخشی آن اثبات شده است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: برای توسعه این طرح در مقیاس بزرگتر، نیاز به ورود تجهیزات تخصصی و تامین روزانه حداقل ۱۲۰ تن زباله وجود دارد تا کارخانه بتواند به صورت کامل گاز مصرفی خود را جایگزین کند. بر اساس برآوردها، در صورت اجرای کامل این طرح در ۱۸ شهری که تفاهمنامهها امضا شده، روزانه حدود پنج میلیون مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفهجویی خواهد شد.
دکتر مومنی با تأکید بر منافع اقتصادی و زیستمحیطی این طرح افزود: صرفهجویی در مصرف گاز به معنای کاهش وابستگی به منابع فسیلی است که میلیونها سال طول میکشد تا تولید شوند و این طرح نه تنها به اقتصاد کشور کمک میکند، بلکه اثرات زیستمحیطی بسیار مثبتی دارد.
وی با اشاره به حمایتهای رئیسجمهور از اجرای این طرح گفت: یکی از تفاهمنامههای مرتبط با این طرح در حضور جناب آقای رئیسجمهور امضا شد و ایشان تأکید ویژهای داشتند که عواید حاصل از صرفهجویی گاز، به شهرداریها و کارخانههای سیمان اختصاص یابد.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد که با اجرای موفق این طرح در کرمانشاه، بتوان آن را در سایر شهرهای هدف نیز توسعه داد.
وی گفت: گزارشها حاکی از آن است که این مرکز ظرفیت دریافت و استفاده روزانه تا ۲۰۰ تن پسماند را دارد و امیدواریم براساس برنامهریزی انجامشده، شاهد اجرای موفق طرح در سراسر کشور باشیم.
نظر شما