بازداشت غیرنظامیان سوری توسط ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب قنیطره و غرب درعا

به گزارش کردپرس، یک جوان سوری هنگام حضور در اطراف روستای مشیده در جنوب قنیطره سوریه توسط نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد و سرنوشت او همچنان مشخص نیست، پیش‌تر نیز یک گشت اسرائیلی وارد خانه‌ای در روستای عریضه، واقع میان آبیدین و معریه در منطقه حوض یرموک در غرب درعا، شده و شهروندی را به دلایل نامعلوم بازداشت کرده بود.

به نوشته دیده‌بان حقوق بشر سوریه(SOHR)، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اقدام به بازداشت چند غیرنظامی در جنوب قنیطره و غرب درعا کردند.

منابع SOHR گزارش دادند که یک جوان از روستای عین‌القاضی در جنوب قنیطره هنگام حضور در اطراف روستای مشیده توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده و به مکانی نامعلوم منتقل شد. سرنوشت و محل نگهداری این فرد همچنان نامشخص است.

همچنین پیش‌تر، یک گشت اسرائیلی وارد خانه‌ای در روستای عریضه، واقع میان آبیدین و معریه در منطقه حوض یرموک در غرب درعا شده و شهروندی را به دلایل نامعلوم بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده بود.

این بازداشت‌ها در داخل خاک سوریه و در حضور غیرنظامیان، موجب نگرانی و ترس ساکنان محلی شده است.