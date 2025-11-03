نفوذ نیروهای اسرائیلی به روستاهای غرب درعا

به گزارش کردپرس، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز با استفاده از تجهیزات نظامی وارد روستای «معربه» در منطقه یرموک واقع در غرب استان درعا شدند.

به نوشته دیده‌بان حقوق بشر سوریه(SOHR)، یکی از واحدهای نظامی ارتش اسرائیل بامداد روز دوشنبه وارد روستای معربه در منطقه یرموک در غرب استان درعا در جنوب سوریه شد و سپس به سمت بلندی‌های جولان عقب‌نشینی کرد، بدون آن‌که درگیری یا خسارتی گزارش شود.

طبق آمار منتشر شده از سوی SOHR، نیروهای اسرائیلی در ماه اکتبر بیش از ۴۰ بار به داخل خاک سوریه نفوذ کرده‌اند.