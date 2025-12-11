۲۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۷

طی سالجاری؛

٩ هزار معتاد در آذربایجان غربی دستگیر شدند

٩ هزار معتاد در آذربایجان غربی دستگیر شدند

سرویس آذربایجان غربی- فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف ۵ تن مواد مخدر و دستگیری ٩هزار نفر معتاد از ابتدای سال جاری تاکنون در استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش کردپرس، سردار رحیم جهانبخش صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵ تن مواد مخدر در استان کشف شده است، افزود: در این راستا ۹ هزار معتاد شناسایی و دستگیر شده‌اند.

او از اجرای طرح ویژه طرح مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر در استان خبر داد و گفت: این طرح در طول ۱۰ روز گذشته اجرا و طی آن یک تن انواع مواد مخدر در استان کشف شد.

سردار جهانبخش از دستگیری ۸۰۰ معتاد متجاهر در قالب این طرح خبر داد و گفت: همچنین ۲۰۰ نفر تهیه کننده و توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اشاره به کشف ۱۵۰ هزار عدد قرض روان گردان در قالب این طرح ۱۰ روزه گفت: همچنین ۱۵۰ پاتوق و محل استعمال مواد مخدر شناسایی شده است.

کد مطلب 2791618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha