کولبری باید از نیاز معیشتی به فعالیت قانونی تبدیل شود

ممکان تأکید کرد: که تصمیمات حوزه تجارت مرزی نباید صرفاً واکنشی و کوتاه‌مدت باشد، بلکه باید در مسیر کاهش نااطمینانی معیشتی مرزنشینان و تبدیل تجارت مرزی به یک سازوکار قانونی، شفاف و قابل پیش‌بینی حرکت کند.

نماینده ارومیه در مجلس با بیان اینکه اصلاح ظرفیت‌ها بدون تکمیل زنجیره تصمیم‌سازی ثمربخش نخواهد بود، افزود: هدف اصلی این کارگروه، نزدیک‌کردن مقررات به واقعیت‌های میدانی و ایجاد چارچوبی است که هم حقوق مرزنشین حفظ شود و هم مدیریت مرزی از حالت سلیقه‌ای خارج شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به موافقت اعضای جلسه بر برگزاری جلسه آتی در ارومیه به عنوان شهرستانی مرزی گفت: این جابه‌جایی می‌تواند تصمیم‌گیران ملی را با شرایط واقعی زندگی مرزنشینان و ظرفیت‌های منطقه‌ای روبه‌رو کند و کیفیت سیاست‌گذاری را بالا ببرد. افزایش ظرفیت کولبری باید مقدمه‌ای برای رفتن به سمت اشتغال پایدار باشد و صرفاً به‌عنوان یک مُسکن کوتاه‌مدت تلقی نشود.

ممکان اظهار کرد: مسیر درست، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری است تا کولبری از یک نیاز معیشتی اجباری، به یک فعالیت سامان‌یافته و محترم در چارچوب قانون تبدیل شود./