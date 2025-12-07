توسعه کردستان در گرو ارتباط مؤثر دولت و دانشگاه/دانشگاه پیشران آزادخواهی و عدالت طلبی است

به گزارش کرد پرس، آرش زرهتن لهونی در مراسم گرامیداشت روز دانشجو و تجلیل از دانشجویان برتر که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو به تمامی دانشجویان استان کردستان، گفت: برای من باعث افتخار است در چنین روزی در این محفل ارزشمند درکنار دانشجویان، آیندهسازان کشور عزیزمان حضور دارم.
وی با بیان اینکه ۱۶ آذر فراتر از یک مناسبت است، افزود: روزی که سه عزیز دانشجو در سال ۳۲ جان خود را فدای عزت و استقلال کشورمان ایران کردند، بعد از گذشت ۷۲ سال یاد آنان را گرامیمیداریم و ادای احترام میکنیم، چراکه نام این شهیدان دانشجو سندی جاودان است که نشان میدهد دانشگاه در طول تاریخ پیشران آزادخواهی و عدالت طلبی بوده است.
استاندار کردستان اظهار کرد: در همین مسیر کلام ارزشمند رهبر معظم انقلاب همچون منشوری ماندگار هویت جنبش دانشجویی را تایید میکند.
زرهتن لهونی ادامه داد: جنبش دانشجویی در کشور ما در تاریخ ثبت شده و همیشه ضد استبداد، سلطه، استکبار و به شدت عدالت خواه بوده است و این سخن تنها یادآوری گذشته نیست بلکه نقشه راه آینده دانشگاه و دانشجو است.
وی با بیان اینکه امروز در راس دولت چهاردهم یک دانشگاهی و یک استاد دانشگاه قرارگرفته که نگاه ویژه به ظرفیت و توانمندیهای دانشگاه و دانشجو دارد، یادآور شد: این نگرش به بدنه دولت تسری پیداکرده است و ماهم در استان کردستان به دانشگاه، ظرفیت بالای اساتید و دانشجویان عمیقا باور داریم و معتقدیم تا ظرفیت دانشگاها در استان ما در کنار دولت قرار نگیرد توسعه اتفاق نمیافتد.
استاندار کردستان بیان کرد: ما افتخار میکنیم جمعی فرهیخته، متخصص و اندیشمند در کنار دولت قرارگیرند و به ما کمک کنند و مسیر توسعه استان را بر اساس همان نقشه راهی که به کمک و همراهی جامعه دانشگاهی به عنوان پیشرانهای توسعهای استان شناسایی شده اند، تمرکز کنیم.
توسعه راهها و حمل و نقل، موضوع لجستیک در حوزه راهها، ارتباطات ریلی، پیگیری جدی پروازها، بندرخشک، استفاده از مرزهای به عنوان ظرفیت عظیم استان، پتانسیلهای ویژه در حوزه معادن و کشاورزی از دیگر ظرفیت های استان کردستان است که استاندار به آن اشاره کرد و گفت: علی رغم این ظرفیتها و خدمات ارزشمندی که از ابتدای نظام تاکنون در این استان انجام شده است، متاسفانه ما در خیلی از شاخصهای توسعه فاصله معناداری با میانگین کشوری داریم.
زرهتن لهونی وجود نخبگان و صاحبنظران را ظرفیتی ارزشمند و سرمایه انسانی غنی استان برشمرد و اظهار کرد: ما موظفیم با بهرهمندی از این ظرفیت، استان را به وضعیت بهتری از شرایط فعلی تبدیل کنیم.
وی افزود: در این مسیر نیازمند همراهی دانشگاهیان، اساتید گرامی، دانشجویان گرانقدر و مردم شریف و نجیب استان هستیم تا مسیر توسعه را با سرعت بیشتری طی کنیم.
استاندار کردستان ادامه داد: دغدغه اصلی و مهم شما و ما به عنوان خدمتگزار مردم در استانداری کردستان، اشتغال جوانان است چراکه همه خانوادهها به نوعی درگیر شغل برای جوانان هستند و این امر از برنامههای مهمی است که باید دنبال شود گرچه اشتغالزایی فقط در ادارات محقق نمیشود و معتقدیم در حوزه ادارات استخدامی بر اساس شایستگی بدون دخالت روابط هم انجام شود.
زرهتن لهونی یادآور شد: شفافیت در برگزاری آزمونهای استخدامی بر اساس دستورالعمل و بخشنامهها، شایستگی، و جذب نفر اول که بالاترین نمره را کسب کرده در چند برابری ظرفیت بعد از آزمون کتبی در استخدامیها مدنظر ما است.
وی با اشاره به اهمیت حل مشکل اشتغال جوانان استان بیان کرد: با تکیه بر این ظرفیتها و پیشرانهای توسعه استان باید این مشکل مرتفع شود لذا ما در تلاشیم با همراهی و کمک دانشجویان و اساتید دانشگاهی این مسیر طی شود.
