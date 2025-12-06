۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۸

اتحاد اسلامی کردستان: برخی جریان‌ها هنوز به ابتکار وحدت کُردی پاسخ نداده‌اند

اتحاد اسلامی کردستان: برخی جریان‌ها هنوز به ابتکار وحدت کُردی پاسخ نداده‌اند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- صلاح‌الدین بابکر گفت اتحاد اسلامی کردستان پس از انتخابات پارلمانی عراق، ابتکاری را برای یکپارچه‌سازی مواضع سیاسی کُردها در بغداد ارائه داده که هنوز پاسخ همه طرف‌ها به آن دریافت نشده است.

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرد: «با پنج جریان پیروز انتخابات پارلمانی عراق دیدار کرده‌ایم و ابتکاری را برای اقدام مشترک و اتخاذ موضعی واحد در بغداد مطرح کرده‌ایم.»

روز شنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۵، صلاح‌الدین بابکر در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «در نشست‌هایی که برگزار شد، همه طرف‌ها به‌طور اولیه از این ابتکار استقبال کردند، اما تا این لحظه برخی از آنها پاسخ رسمی خود را اعلام کرده‌اند و برخی دیگر هنوز پاسخی نداده‌اند.»

وی افزود: «اگر پاسخ همه طرف‌ها دریافت شود، در همین هفته نشست‌هایی در سطح دفاتر سیاسی احزاب برگزار خواهد شد.»

سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان تأکید کرد: «در صورتی که برخی طرف‌ها همچنان به ابتکار ارائه‌شده پاسخ ندهند، آن دسته از جریان‌هایی که پاسخ داده‌اند، نشست مشترکی برگزار کرده و نقشه راه اقدام مشترک در بغداد را تدوین خواهند کرد.»

به گفته صلاح الدین بابکر، در ماه نوامبر ۲۰۲۵ و پس از انتخابات مجلس نمایندگان عراق، اتحاد اسلامی کردستان ابتکاری را برای هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی مواضع نیروهای کُرد در بغداد با هدف تشکیل «صدای واحد کُردی» مطرح کرده است.

کد مطلب 2791457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha