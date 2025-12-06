به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرد: «با پنج جریان پیروز انتخابات پارلمانی عراق دیدار کرده‌ایم و ابتکاری را برای اقدام مشترک و اتخاذ موضعی واحد در بغداد مطرح کرده‌ایم.»

روز شنبه ۶ دسامبر ۲۰۲۵، صلاح‌الدین بابکر در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «در نشست‌هایی که برگزار شد، همه طرف‌ها به‌طور اولیه از این ابتکار استقبال کردند، اما تا این لحظه برخی از آنها پاسخ رسمی خود را اعلام کرده‌اند و برخی دیگر هنوز پاسخی نداده‌اند.»

وی افزود: «اگر پاسخ همه طرف‌ها دریافت شود، در همین هفته نشست‌هایی در سطح دفاتر سیاسی احزاب برگزار خواهد شد.»

سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان تأکید کرد: «در صورتی که برخی طرف‌ها همچنان به ابتکار ارائه‌شده پاسخ ندهند، آن دسته از جریان‌هایی که پاسخ داده‌اند، نشست مشترکی برگزار کرده و نقشه راه اقدام مشترک در بغداد را تدوین خواهند کرد.»

به گفته صلاح الدین بابکر، در ماه نوامبر ۲۰۲۵ و پس از انتخابات مجلس نمایندگان عراق، اتحاد اسلامی کردستان ابتکاری را برای هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی مواضع نیروهای کُرد در بغداد با هدف تشکیل «صدای واحد کُردی» مطرح کرده است.