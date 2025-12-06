مسرور بارزانی و قباد طالبانی مسئول عدم پرداخت دو ماه حقوق کارمندان هستند

به گزارش کردپرس، علی حمەصالح، رئیس جنبش موضع میهنی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که مسئولان اقلیم کردستان، خود را از پرداخت حقوق ماه‌های ۱۱ و ۱۲ امسال کنار کشیده‌اند و پرداخت حقوق این دو ماه بر عهده مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم است.

وی تأکید کرد که حقوق این دو ماه مستقیماً بر عهده مسرور بارزانی و قباد طالبانی قرار دارد.

به گفته علی حمەصالح، دولت اقلیم قرار است در روز ۲۳ این ماه درآمدهای داخلی را ارسال کند و دولت عراق نیز ۳ تا ۵ روز پس از آن، حقوق ماه دهم را پرداخت خواهد کرد.

او افزود: با این حساب، اقلیم کردستان سه ماه نخست سال ۲۰۲۵ نفت خود را از طریق خط لوله صادر کرده و در مقابل، دولت عراق حقوق ماه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم را پرداخت می‌کند.

علی حمەصالح همچنین اشاره کرد که در ۹ ماه نخست امسال، اقلیم کردستان خود اقدام به فروش نفت کرده و درآمدهای حاصل از آن «نامشخص» است.

وی پرسید: دو ماه درآمد داخلی کجاست؟ ۴۰۰ میلیارد دینار سال گذشته کجاست؟

بر اساس اظهارات رئیس موضع میهنی، در سال آینده در صورت ادامه صادرات نفت و ارسال منظم درآمدهای داخلی، حقوق کارکنان هر ماه در روز ۲۷ پرداخت خواهد شد.

