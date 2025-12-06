مدارس ارومیە، مهاباد و نقده تعطیل شدند

به گزارش کردپرس، براساس تصمیم کارگروه شرایط اضطرار و آلودگی هوای استان، جزئیات تعطیلی روز یکشنبه ۱۶ آذرماه به شرح زیر اعلام میشود:
مدارس و آموزشگاهها:
مراکز پیشدبستانی، مدارس دولتی و غیردولتی (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم) و مراکز آموزشی شامل آموزشگاههای علمی آزاد، زبانهای خارجی، هنری و تقویتی در شهرستانهای ارومیه، نقده و مهاباد در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل بوده و آموزش بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی برگزار خواهد شد.
توصیههای بهداشتی و اجرایی مطابق قانون هوای پاک:
با توجه به استمرار شرایط کیفی هوا و براساس تبصره ۳ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون هوای پاک، رعایت موارد زیر به تمامی دستگاههای اجرایی، صنفی و شهروندان این شهریتان ها الزامی اعلام میشود:
پرهیز از تردد غیرضروری: کلیه گروههای حساس (کودکان، زنان باردار، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی) از خروج غیرضروری از منزل خودداری نمایند.
ممنوعیت فعالیت ورزشی: کلیه فعالیتهای ورزشی و بدنی در فضای باز برای تمامی گروههای سنی متوقف شود.
مدیریت ناوگان حملونقل: تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اعمال محدودیتهای ترافیکی موقت برای خودروهای شخصی (به ویژه خودروهای دیزلی و فاقد معاینهفنی) الزامی بوده و استفاده کمتر از خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حملونقل عمومی در دستورکار باشد.
کنترل فعالیتهای صنعتی: فعالیت کارگاهها و صنایعی که در شعاع ۵۰ کیلومتری کانونهای آلودگی هوای استان واقع شدهاند و فاقد سیستمهای پالایشگر هستند، تا بهبود شاخص کیفی هوا متوقف میشود.
در شهرستانهای ارومیه، نقده و مهاباد فعالیت کلیه واحدهای صنعتی آلاینده هوا شامل آسفالت، آجر، ایزوگام، شن و ماسه، گچ و آهک و معادن تا عادی شدن شرایط تعطیل خواهد بود.
شهروندان محترم با رعایت موارد فوق، ضمن حفظ سلامت خود، در بهبود کیفیت هوا و کاهش آثار سوء این پدیده مشارکت فعالانه داشته باشند.
