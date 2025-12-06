کشف ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق در پایانه مرزی باشماق مریوان

به گزارش کرد پرس، سرهنگ ناصر آذرپرند با اعلام این خبر، گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با اشراف اطلاعاتی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری انتظامی مریوان موفق شدند دو نفر را که در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتند شناسایی و دستگیر کنند.

وی اظهار کرد: ماموران در یک عملیات مشترک و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق را که بخشی در دو دستگاه خودرو و بخشی به‌صورت گالن نگهداری می‌شد، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کردستان ارزش محموله مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: در این رابطه دو دستگاه خودرو توقیف و متهمان همراه با پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.