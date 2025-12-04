۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۱

انستیتو پژوهشی و توسعه پی:

پارلمان اقلیم کردستان رکورد سکوت و بی‌عملی را زد؛ دریافت حقوق تنها اقدام نمایندگان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- انستیتو پی اعلام کرد با وجود گذشت یک سال از ادای سوگند قانونی نمایندگان دوره ششم پارلمان کردستان، آن‌ها هیچ کاری انجام نداده‌اند و تنها فعالیتشان دریافت حقوق ماهانه بوده است؛ امری که با هیچ قانون، اصل، عرف یا رویه‌ای سازگار نیست.

به گزارش کردپرس، انستیتو «پِی» در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز نخستین جلسه سوگند نمایندگان پارلمان، اعلام کرد: «امروز یک سال از نخستین جلسه سوگند اعضای دوره ششم پارلمان کردستان می‌گذرد. تا این لحظه، برخلاف انتظار، جلسات پارلمان همچنان به‌طور رسمی گشوده نشده و در کنار سه سال خلأ قانونی پیش از انتخابات، اکنون نیز یک سال از پایان انتخابات گذشته اما اقلیم کردستان به‌دلیل کشمکش احزاب سیاسی—به‌ویژه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان—هنوز بدون پارلمان است.»

در ادامه بیانیه آمده است:
ـ لازم بود ریاست پارلمان انتخاب شود؛
ـ کمیسیون‌های پارلمان (۱۹ کمیسیون) تشکیل شوند و رئیس و اعضای آن‌ها تعیین گردند؛
ـ رئیس جدید اقلیم انتخاب شود؛
ـ کابینه دهم دولت اقلیم تشکیل گردد و مشغول کار شود؛
ـ قانون بودجه اقلیم برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویب شود؛
ـ چندین قانون جدید تدوین و تصویب شود؛
ـ و قوانینی که دورهٔ آن‌ها به پایان رسیده اصلاح و تمدید گردند.

این نهاد همچنین تأکید می‌کند: «هیأت دستپاکی (مبارزه با فساد) هشت سال است که رئیسش دوره قانونی‌اش را پشت سر گذاشته و پارلمان موظف بود رئیس جدیدی انتخاب کند. دیوان نظارت بر دارایی چهار سال است بدون رئیس مانده و کار آن مختل شده و انتخاب رئیس جدید وظیفه پارلمان بود. همچنین کمیسیون مستقل انتخابات و همه‌پرسی نیز شش سال است که دوره قانونی اعضایش به پایان رسیده و طبق قانون فعالیت کمیسیون متوقف شده است؛ در حالی که انتخاب کمیسرهای جدید وظیفه پارلمان بود.»

انستیتو «پِی» می‌گوید: «هیأت مستقل حقوق بشر نیز دوره قانونی رئیسش به پایان رسیده و انتخاب رئیس جدید وظیفه پارلمان بود. همچنین لازم بود پارلمان بر ده‌ها قانونی نظارت کند که از سوی دستگاه اجرایی نقض یا دور زده می‌شوند و از سوی دیگر بر موارد نقض قانونی در فرایندهای اجرایی رسیدگی کند.»

در این بیانیه همچنین اشاره شده است: «پارلمان باید طرح تهیه پیش‌نویس قانون اساسی اقلیم کردستان را آماده می‌کرد و اکنون لازم بود به رأی گذاشته شود. پارلمان که طبق قانون بالاترین نهاد و مرجع مردم کردستان است، می‌بایست در مسائل سرنوشت‌ساز نقش خود را ایفا می‌کرد؛ از جمله در بحث بودجه و حقوق کارمندان که سالانه به‌دلیل اختلافات میان اربیل و بغداد چندین ماه به تعویق می‌افتد.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «تنها کاری که نمایندگان انجام داده‌اند گرفتن حقوق ماهانه بوده است! امری که با هیچ قانون، اصل یا عرفی سازگار نیست! می‌توان نام پارلمان کردستان و نمایندگان آن را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد؛ به‌عنوان طولانی‌ترین جلسهٔ تعطیل و ساکت! در حالی که نمایندگان این دوره وظیفه داشتند حیثیت پارلمان را احیا کنند.»

در ۲ دسامبر ۲۰۲۴، اولین جلسه پارلمان به ریاست «محمد سلیمان» به‌عنوان مسن‌ترین نماینده برگزار شد و ۹۸ نماینده از فراکسیون‌های مختلف شامل:
حزب دمکرات (۳۹)، اتحادیه میهنی کردستان (۲۳)، نسل نو (۱۵)، جماعت اسلامی (۷)، اقلیت‌ها (۵)، جنبش موضع میهنی (۴)، ائتلاف کردستان (۱)، جنبش تغییر (۱) و یک نماینده جداشده از جماعت عدالت سوگند قانونی یاد کردند.

تنها دو نماینده از جماعت عدالت کردستان در جلسه شرکت نکردند و آن را تحریم کردند؛ به دلیل تصمیم حزبی که انتخابات ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ را «مهندسی‌شده» توصیف کرده و اعلام داشت در پارلمان و دولت شرکت نخواهند کرد. با این حال هیرو عطار برخلاف تصمیم حزب خود در جلسه سوگند شرکت کرد.

