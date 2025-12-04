به گزارش کردپرس، انستیتو «پِی» در بیانیهای به مناسبت سالروز نخستین جلسه سوگند نمایندگان پارلمان، اعلام کرد: «امروز یک سال از نخستین جلسه سوگند اعضای دوره ششم پارلمان کردستان میگذرد. تا این لحظه، برخلاف انتظار، جلسات پارلمان همچنان بهطور رسمی گشوده نشده و در کنار سه سال خلأ قانونی پیش از انتخابات، اکنون نیز یک سال از پایان انتخابات گذشته اما اقلیم کردستان بهدلیل کشمکش احزاب سیاسی—بهویژه حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان—هنوز بدون پارلمان است.»
در ادامه بیانیه آمده است:
ـ لازم بود ریاست پارلمان انتخاب شود؛
ـ کمیسیونهای پارلمان (۱۹ کمیسیون) تشکیل شوند و رئیس و اعضای آنها تعیین گردند؛
ـ رئیس جدید اقلیم انتخاب شود؛
ـ کابینه دهم دولت اقلیم تشکیل گردد و مشغول کار شود؛
ـ قانون بودجه اقلیم برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تصویب شود؛
ـ چندین قانون جدید تدوین و تصویب شود؛
ـ و قوانینی که دورهٔ آنها به پایان رسیده اصلاح و تمدید گردند.
این نهاد همچنین تأکید میکند: «هیأت دستپاکی (مبارزه با فساد) هشت سال است که رئیسش دوره قانونیاش را پشت سر گذاشته و پارلمان موظف بود رئیس جدیدی انتخاب کند. دیوان نظارت بر دارایی چهار سال است بدون رئیس مانده و کار آن مختل شده و انتخاب رئیس جدید وظیفه پارلمان بود. همچنین کمیسیون مستقل انتخابات و همهپرسی نیز شش سال است که دوره قانونی اعضایش به پایان رسیده و طبق قانون فعالیت کمیسیون متوقف شده است؛ در حالی که انتخاب کمیسرهای جدید وظیفه پارلمان بود.»
انستیتو «پِی» میگوید: «هیأت مستقل حقوق بشر نیز دوره قانونی رئیسش به پایان رسیده و انتخاب رئیس جدید وظیفه پارلمان بود. همچنین لازم بود پارلمان بر دهها قانونی نظارت کند که از سوی دستگاه اجرایی نقض یا دور زده میشوند و از سوی دیگر بر موارد نقض قانونی در فرایندهای اجرایی رسیدگی کند.»
در این بیانیه همچنین اشاره شده است: «پارلمان باید طرح تهیه پیشنویس قانون اساسی اقلیم کردستان را آماده میکرد و اکنون لازم بود به رأی گذاشته شود. پارلمان که طبق قانون بالاترین نهاد و مرجع مردم کردستان است، میبایست در مسائل سرنوشتساز نقش خود را ایفا میکرد؛ از جمله در بحث بودجه و حقوق کارمندان که سالانه بهدلیل اختلافات میان اربیل و بغداد چندین ماه به تعویق میافتد.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «تنها کاری که نمایندگان انجام دادهاند گرفتن حقوق ماهانه بوده است! امری که با هیچ قانون، اصل یا عرفی سازگار نیست! میتوان نام پارلمان کردستان و نمایندگان آن را در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد؛ بهعنوان طولانیترین جلسهٔ تعطیل و ساکت! در حالی که نمایندگان این دوره وظیفه داشتند حیثیت پارلمان را احیا کنند.»
در ۲ دسامبر ۲۰۲۴، اولین جلسه پارلمان به ریاست «محمد سلیمان» بهعنوان مسنترین نماینده برگزار شد و ۹۸ نماینده از فراکسیونهای مختلف شامل:
حزب دمکرات (۳۹)، اتحادیه میهنی کردستان (۲۳)، نسل نو (۱۵)، جماعت اسلامی (۷)، اقلیتها (۵)، جنبش موضع میهنی (۴)، ائتلاف کردستان (۱)، جنبش تغییر (۱) و یک نماینده جداشده از جماعت عدالت سوگند قانونی یاد کردند.
تنها دو نماینده از جماعت عدالت کردستان در جلسه شرکت نکردند و آن را تحریم کردند؛ به دلیل تصمیم حزبی که انتخابات ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ را «مهندسیشده» توصیف کرده و اعلام داشت در پارلمان و دولت شرکت نخواهند کرد. با این حال هیرو عطار برخلاف تصمیم حزب خود در جلسه سوگند شرکت کرد.
