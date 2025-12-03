به گزارش کردپرس، ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختارهای دولتی دمشق همچنان با موانع جدی روبه‌رو است. یک مقام ارشد شورای دموکراتیک سوریه (SDC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که نابرابری قدرت، سوابق منفی میان طرفین و فشار بازیگران منطقه‌ای روند اجرای توافق ادغام را مختل کرده است.

باقر حمزه، عضو کمیته‌های روابط خارجی و عمومی SDC، در گفت‌وگو با نیو ریجن توضیح داد که روابط SDF و دولت دمشق «به‌دلیل عدم توازن قدرت و حساسیت‌های تاریخی میان سابقه‌ی النصره و یگان‌های مدافع خلق (YPG)» از ابتدا نابرابر بوده است. به گفته او حضور دفاتر SDF در دمشق در حالی‌که نهادهای حکومتی در مناطق تحت کنترل SDF وجود ندارند، پیچیدگی‌ها را افزایش می‌دهد.

توافق ادغام در ۱۰ مارس میان مظلوم عبدی، فرمانده SDF، و احمد شَرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه که پس از سقوط حکومت بشار اسد روی کار آمد، امضا شد. با این حال، تنش‌های میدانی اخیر و برخورد دولت با اقلیت‌ها باعث کندی روند اجرای این توافق شده است. SDF تاکنون نام حدود ۷۰ فرمانده را برای ادغام در وزارت دفاع به دمشق ارائه کرده است.

حمزه تأکید کرد که رقابت بازیگران خارجی نیز بر این روند سایه انداخته است. به گفته او، عربستان سعودی به‌عنوان حامی اصلی دولت جدید دمشق در برابر نفوذ رو به گسترش ترکیه مقاومت می‌کند و هرگونه نزدیکی SDF به آنکارا می‌تواند به شکاف در میان نیروهای عرب این ساختار منجر شود. او هشدار داد: «اتکا به قدرت عربستان خطر واکنش ترکیه را در پی دارد و نزدیکی به ترکیه نیز می‌تواند باعث واگرایی عربی در داخل SDF شود.»

در همین حال، اقلیم کردستان عراق تلاش می‌کند رویکردی متوازن در قبال همه طرف‌ها اتخاذ کند و از فرصت همکاری با دمشق برای تقویت روندهای اقتصادی و گفت‌وگوی سیاسی بهره گیرد. روند آشتی‌جویانه اخیر پ‌ک‌ک با آنکارا ــ از جمله سوزاندن نمادین سلاح‌ها و اعلام خروج کامل از خاک ترکیه ــ نیز بر فضای سیاسی منطقه تأثیر گذاشته است.

مظلوم عبدی که ماه گذشته به اقلیم کردستان سفر کرده بود، در سخنانی بر لزوم تمرکززدایی و گفت‌وگو با دمشق تأکید کرد و اظهار داشت که پس از پانزده سال جنگ، سوریه نمی‌تواند به ساختار متمرکز دوران اسد بازگردد.