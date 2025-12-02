به گزارش کردپرس، دولت باغچهلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، در مصاحبه ای روند اخیر دولت برای حل مسئله کرد را «یکی از مهمترین گامهای تاریخ جمهوری» توصیف کرد و گفت این مسیر بازگشت ندارد. او همزمان سفر مسعود بارزانی به شرناخ را «نقض حاکمیت» دانست و سخنان بسه هوزات را «کاملاً مغایر با پیام امرالی» و «تحریکآمیز» ارزیابی کرد.
دولت باغچهلی، در گفتوگوی تازهای با روزنامه ترگگون مواضع خود را درباره روند سیاسی آغازشده برای حل مسئله کرد و تحولات اخیر تشریح کرد. او مسیر جدید دولت را «گامی تاریخی» خواند و با بیان جمله «تیر از کمان رها شده و پلها پشت سر سوزانده شده است»، تأکید کرد که حرکت از این روند بازگشتی ندارد. باغچهلی افزود: «فرصتی که در برابر ما قرار گرفته، چنان ارزشمند است که نباید از دست برود.»
انتقاد شدید از سفر مسعود بارزانی به شرناخ
باغچهلی در ادامه به سفر هفته گذشته مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان عراق و رهبر حزب دموکرات کردستان (KDP)، به شرناخ و حضور او در یک سمپوزیوم فرهنگی واکنش نشان داد.
او با بیان این که بارزانی «سمپوزیوم را به یک نمایش تبدیل کرده»، حضور نیروهای حفاظتی او در منطقه را «رسوایی» خواند. به گفته باغچهلی، این تصاویر «نقض حاکمیت ملی ترکیه» بوده و قابل قبول نیست.
پاسخ باغچهلی به بسه هوزات
رهبر MHP سپس به سخنان اخیر بسه هوزات، رئیس مشترک شورای رهبری KCK، پرداخت. او با یادآوری اینکه هوزات «در مراسم سوزاندن سلاحهای PKK در صف اول قرار داشت»، گفت اظهارات جدید او «با پیام ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ عبدالله اوجالان در امرالی کاملاً در تضاد است». باغچهلی این سخنان را «تحریکآمیز» توصیف کرد و هشدار داد: «گروه هایی که به دنبال تخریب روند تازه صلح هستند، همانطور که در گذشته وجود داشتند، امروز نیز فعالاند.»
او سپس با لحنی تند ادامه داد: «میگویند هیچکس مرتکب جرم نشده، پس نیازی به عفو نیست! مگر کسی وعده عفو داده؟ اما درباره جرم، تاریخ و وجدان جمعی میدانند چه کارهایی انجام شده؛ اسنادش روشن است. نگذارند مجبور شویم پاسخ سختتری بدهیم.»
واکنش به ادعای «کودتا در MHP»
دولت باغچه لی در پایان، به برخی اخبار که اخیراً در شبکههای اجتماعی درباره «اقدام برای کودتا در داخل حزب حرکت ملی» منتشر شده بود، واکنش نشان داد و این اخبار را «فسق و فجور» و «بیاهمیت» توصیف کرد. او گفت چنین سخنانی «ارزش توجه ندارد» و تنها با هدف ایجاد حاشیه در فضای سیاسی مطرح میشود.
