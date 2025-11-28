به گزارش کردپرس، فرماندار ویژه مهاباد روز پنجشنبه در آیین افتتاحیه سومین جشنواره هه‌لپه‌رکی کردی مهابادگفت: هه‌لپه‌رکی کردی جلوه‌ای از برابری و اتحاد مردم است و نقشی مهم در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی ملی دارد. محمدصادق امیرعشایری با اشاره به سابقه کهن این هنر اظهار کرد: هه‌لپه‌رکی کردی جزو میراث‌های ارزشمند فرهنگ کردی است که در زندگی اجداد ما حضوری همیشگی داشته و در مناسبت‌های شادی، عزا و آیین‌های سنتی نمود یافته است. او افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای گردهمایی هنرمندان و گروه‌های هلپرکی از استان‌های مختلف کشور است تا علاوه بر تقویت همبستگی فرهنگی، زمینه انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های جوان نیز فراهم شود. فرماندار مهاباد تأکید کرد: هه‌لپه‌رکی کردی تنها یک رقص ساده نیست، این هنر نمادی از هویت، تاریخ و پیوندهای اجتماعی مردم منطقه است و می‌تواند پیام اتحاد، برابری و دوستی را به نسل‌های آینده منتقل کند.

در این جشنواره هر کدام از گروه‌ها منتخب شرکت‌کننده همراه با دسته موسیقی کردی به اجرای نمایش پرداختند و مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.

۲۰۰ هنرمند در قالب ۱۰ گروه از پنج استان کشور به مرحله نهایی سومین دوره این جشنواره به میزبانی مهاباد راه یافتند و هنرمندان حاضر در این دوره از استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجان‌غربی به جشنواره راه پیدا کردند.

این جشنواره به مدت ٢ روز در مهاباد برگزار خواهد شد.