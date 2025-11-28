۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۷

سومین جشنواره منطقه‌ای «هه‌لپه‌رکی» کردی در مهاباد+ فیلم

سرویس آذربایجان غربی- سومین جشنواره منطقه‌ای هه‌لپه‌رکی کردی صبح امروز با حضور بیش از ۲۰۰ هنرمند از پنج استان کشور در مهاباد آغاز شد.

به گزارش کردپرس، فرماندار ویژه مهاباد روز پنجشنبه در آیین افتتاحیه سومین جشنواره هه‌لپه‌رکی کردی مهابادگفت: هه‌لپه‌رکی کردی جلوه‌ای از برابری و اتحاد مردم است و نقشی مهم در ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی ملی دارد.

محمدصادق امیرعشایری با اشاره به سابقه کهن این هنر اظهار کرد: هه‌لپه‌رکی کردی جزو میراث‌های ارزشمند فرهنگ کردی است که در زندگی اجداد ما حضوری همیشگی داشته و در مناسبت‌های شادی، عزا و آیین‌های سنتی نمود یافته است.

او افزود: این جشنواره فرصتی ارزشمند برای گردهمایی هنرمندان و گروه‌های هلپرکی از استان‌های مختلف کشور است تا علاوه بر تقویت همبستگی فرهنگی، زمینه انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های جوان نیز فراهم شود.

فرماندار مهاباد تأکید کرد: هه‌لپه‌رکی کردی تنها یک رقص ساده نیست، این هنر نمادی از هویت، تاریخ و پیوندهای اجتماعی مردم منطقه است و می‌تواند پیام اتحاد، برابری و دوستی را به نسل‌های آینده منتقل کند.

در این جشنواره هر کدام از گروه‌ها منتخب شرکت‌کننده همراه با دسته موسیقی کردی به اجرای نمایش پرداختند و مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.

۲۰۰ هنرمند در قالب ۱۰ گروه از پنج استان کشور به مرحله نهایی سومین دوره این جشنواره به میزبانی مهاباد راه یافتند و هنرمندان حاضر در این دوره از استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، تهران و آذربایجان‌غربی به جشنواره راه پیدا کردند.

این جشنواره به مدت ٢ روز در مهاباد برگزار خواهد شد.

