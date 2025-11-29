روشن زاده همچنین بیان کرد: بر اساس رای هیات داوران، گروه‌های «۱۲ سوار مریوان»، «هوزان مهاباد» و «گوڤەند ارومیه» به هشتمین جشنواره بین‌المللی هه‌لپه‌رکی کردی در بانه راه یافتند.

او ادامه داد: هیات داوران جایزه بهترین موسیقی را به گروه‌های هوزان مهاباد و دیلان ارومیه اهدا کرد و کاوه عبداللهی از گروه چالاک بانه و سیدکامل قریشی از گروه هوزان مهاباد به عنوان بهترین چوپی‌کیش معرفی شدند.

روشن زاده گفت: جایزه ویژه جشنواره، که به جوان‌ترین و پرشمارترین گروه تعلق می‌گیرد، به گروه «هه‌وار» از سقز اهدا شد.

سومین جشنواره منطقه‌ای هه‌لپه‌رکی کردی روزهای پنجشنبه و جمعه (۶ و ۷ آذرماه) در تالار وحدت شهرداری مهاباد و با استقبال گسترده مردم فرهنگ‌دوست این شهرستان برگزار شد.

داوران این دوره از جشنواره شامل قطب‌الدین صادقی، عبدالکریم سروش، عطا روشن‌زاده، امید زارعی، سیداحمد توکلی و سیدطاهر میرسیدی بودند.