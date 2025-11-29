به گزارش کردپرس، عطا روشن زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: هیات داوران پس از بررسی اجرای گروههای مختلف طی دو روز جشنواره که توانمندیهای خود را در زمینه ههلپهرکی کردی به نمایش گذاشتند، برگزیدگان هر بخش را اعلام کردند و در بخش اجرای ههلپهرکی کردی، گروههای «چالاک» و «کوردستان» از بانه و «هوزان» از مهاباد به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
روشن زاده همچنین بیان کرد: بر اساس رای هیات داوران، گروههای «۱۲ سوار مریوان»، «هوزان مهاباد» و «گوڤەند ارومیه» به هشتمین جشنواره بینالمللی ههلپهرکی کردی در بانه راه یافتند.
او ادامه داد: هیات داوران جایزه بهترین موسیقی را به گروههای هوزان مهاباد و دیلان ارومیه اهدا کرد و کاوه عبداللهی از گروه چالاک بانه و سیدکامل قریشی از گروه هوزان مهاباد به عنوان بهترین چوپیکیش معرفی شدند.
روشن زاده گفت: جایزه ویژه جشنواره، که به جوانترین و پرشمارترین گروه تعلق میگیرد، به گروه «ههوار» از سقز اهدا شد.
سومین جشنواره منطقهای ههلپهرکی کردی روزهای پنجشنبه و جمعه (۶ و ۷ آذرماه) در تالار وحدت شهرداری مهاباد و با استقبال گسترده مردم فرهنگدوست این شهرستان برگزار شد.
داوران این دوره از جشنواره شامل قطبالدین صادقی، عبدالکریم سروش، عطا روشنزاده، امید زارعی، سیداحمد توکلی و سیدطاهر میرسیدی بودند.
