نتایج نهایی سرشماری ۲۰۲۴ عراق و اقلیم کردستان اعلام شد

به گزارش کردپرس، وزیر برنامه‌ریزی عراق اعلام کرد که سرشماری سال گذشته نخستین سرشماری پس از ۳۷ سال بود و در این سرشماری حجم گسترده‌ای از داده‌ها به دست آمده که می‌تواند مبنایی برای آگاه‌سازی و توسعه سیاست‌گذاری‌ها باشد. همچنین بر اساس نتایج سرشماری، عراق کشوری جوان و امیدوارکننده است.

محمدعلی تمیمی، وزیر برنامه‌ریزی عراق، درباره جزئیات سرشماری ساکنان که سال گذشته انجام شد، در یک کنفرانس خبری اطلاعات تازه‌ای ارائه کرد.

او اعلام کرد که سرشماری سال ۲۰۲۴ نخستین سرشماری پس از ۳۷ سال است و براساس آن، میانگین اندازه خانوار در عراق ۵.۷ نفر است. همچنین عراقی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، در این سرشماری محاسبه شده‌اند.

او تأکید کرد که حجم زیادی از داده‌ها در این سرشماری گردآوری شده که می‌تواند مبنای آگاهی‌بخشی و توسعه سیاست‌ها باشد. به گفته او، اطلاعات مربوط به سطح شهرها نیز به‌طور کامل ثبت و به استانداری‌ها ارسال شده تا برای برنامه‌ریزی‌های آتی از آن استفاده کنند.

وزیر برنامه‌ریزی افزود: «بر اساس نتایج سرشماری، عراق جامعه‌ای جوان و امیدبخش است. عراق وارد مرحله توزیع دموگرافیک شده است. سرشماری، سرشماری توسعه است و هدف آن حل مشکلات سیاسی نیست؛ بلکه هدف آن ارائه خدمات بهتر است.»

او همچنین اعلام کرد که شمار مردان در عراق بیش از ۲۳ میلیون نفر است و ۵۰.۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. شمار زنان نیز بیش از ۲۲ میلیون نفر است که ۴۹.۸ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهد.

شایان ذکر است که سال گذشته وزارت برنامه‌ریزی عراق، سرشماری سراسری ساکنان را در عراق و اقلیم کردستان انجام داد و در روز اجرای سرشماری، تردد میان شهرها ممنوع اعلام شد.