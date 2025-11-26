جمعیت اقلیم کردستان از ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر فراتر رفت

به گزارش کردپرس، وزارت برنامه‌ریزی عراق آمار دقیق سرشماری سال گذشته را که در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ انجام شد، منتشر کرده است. این آمار نشان‌دهنده تغییرات مهم جمعیتی در سراسر عراق و اقلیم کردستان است.

بر اساس این گزارش، جمعیت کل عراق به ۴۶ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۷۹۳ نفر رسیده که از این میان ۶ میلیون و ۵۱۹ هزار و ۱۲۹ نفر ساکن چهار استان اقلیم کردستان (اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه) هستند. اکنون اقلیم کردستان ۱۴.۱۳ درصد از جمعیت کل عراق را تشکیل می‌دهد.

طبق نتایج سرشماری، جمعیت استان اربیل ۲ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۵۳۴ نفر اعلام شده است؛ رقمی که برای نخستین بار از مجموع جمعیت دو استان سلیمانیه و حلبچه پیشی گرفته است. این دو استان روی‌هم ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۲۴ نفر جمعیت دارند. این تغییر، یک تحول مهم دموگرافیک محسوب می‌شود؛ زیرا در گذشته سلیمانیه و حلبچه جمعیتی بیشتر از اربیل داشتند. اکنون اربیل ۱۱۵ هزار و ۸۱۰ نفر بیشتر از مجموع جمعیت آن دو استان دارد. استان دهوک نیز با ۱ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۸۷۱ نفر در رتبه بعدی قرار دارد.

داده‌های سرشماری نشان می‌دهد که میزان شهرنشینی در اقلیم کردستان بسیار بالاست؛ به طوری که ۸۵ درصد جمعیت در شهرها و تنها ۱۵ درصد در روستاها زندگی می‌کنند. در مجموع ۵ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۲۷۶ نفر در مناطق شهری و ۱ میلیون و ۵ هزار و ۸۵۳ نفر در روستاها ساکن‌اند.

جزئیات بر اساس استان‌ها در اقلیم کردستان:

دهوک: ۱,۲۷۳,۵۴۶ نفر شهرنشین (۸۰٪) – ۳۲۶,۳۲۵ روستانشین (۲۰٪)

سلیمانیه و حلبچه: ۲,۱۳۷,۰۹۵ شهرنشین (۸۹٪) – ۲۶۴,۶۲۹ روستانشین (۱۱٪)

اربیل: ۲,۱۰۲,۶۳۵ شهرنشین (۸۴٪) – ۴۱۴,۸۹۹ روستانشین (۱۶٪)



در دیگر استان‌های عراق، درصد جمعیت روستایی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است. از مجموع ۳۹ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۶۶۴ نفر، نزدیک به ۶۸ درصد شهرنشین و ۳۲ درصد روستانشین هستند.

در سطح ملی، ۵۰.۲۲ درصد جمعیت عراق را مردان و ۴۹.۷۸ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. اما در شماری از استان‌ها مانند کرکوک، نینوا، دیاله، الانبار و صلاح‌الدین، تعداد زنان از مردان بیشتر است.

نمونه:

کرکوک: ۱,۰۲۲,۸۶۶ زن در برابر ۱,۰۱۱,۷۶۱ مرد

نینوا: ۲,۱۳۴,۷۵۸ زن در برابر ۲,۱۲۷,۲۲۲ مرد



بغداد به ۱۰ میلیون نفر نزدیک شد

جمعیت همه استان‌های عراق و اقلیم اکنون بیش از یک میلیون نفر است. بغداد با ۹,۷۸۰,۴۲۹ نفر همچنان بزرگ‌ترین استان عراق است. کوچک‌ترین استان نیز المثنی با ۱,۰۴۳,۰۸۷ نفر جمعیت است.

پس از بغداد، استان‌های پرجمعیت به ترتیب عبارتند از نینوا (۴,۲۶۱,۹۸۰ نفر) و بصره (۳,۶۶۴,۱۶۸ نفر).

اربیل چهارمین، سلیمانیه هفتم، کرکوک هشتم و دهوک پانزدهمین استان پرجمعیت عراق هستند.

جمعیت استان‌ها:

بغداد: ۹,۷۸۰,۴۲۹

نینوا: ۴,۲۶۱,۹۸۰

بصره: ۳,۶۶۴,۱۶۸

اربیل: ۲,۵۱۷,۵۳۴

ذی‌قار: ۲,۴۹۹,۴۶۸

بابل: ۲,۴۸۲,۳۲۴

سلیمانیه و حلبچه: ۲,۴۰۱,۷۲۴

کرکوک: ۲,۰۳۴,۶۲۷

الانبار: ۲,۰۰۴,۴۱۸

نجف: ۱,۹۵۰,۸۳۳

دیاله: ۱,۹۳۴,۵۰۴

صلاح‌الدین: ۱,۷۷۴,۵۴۲

کربلا: ۱,۷۵۴,۰۶۵

واسط: ۱,۶۴۳,۴۰۶

دهوک: ۱,۵۹۹,۸۷۱

دیوانیه: ۱,۴۷۷,۳۱۰

میسان: ۱,۲۹۴,۵۰۳

مثنی: ۱,۰۴۳,۰۸۷

