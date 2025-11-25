به گزارش کردپرس، پس از دیدار هیأت کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» با عبدالله اوجالان رهبر در بند حزب منحل شده PKK در امرالی، مِحمت اوجالان برادر عبدالله اوجالان، با بیان اینکه این گفت‌وگو «برای مرحله جدید بسیار حیاتی» است، خواستار انتشار بی‌کم‌وکاست محتوای این نشست برای افکار عمومی شد. او تصمیم حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) برای شرکت نکردن در دیدار امرالی را «اشتباه» توصیف کرد و گفت این حزب به جای محدودکردن روند صلح باید به آن «کمک کند».

مِحمت اوجالان در گفتگو با ملک وارول خبرنگار مزوپوتامیا، با ارزیابی روند و محتوای دیدار گفت که اهمیت این ملاقات برای آینده بسیار زیاد است، اما افزود: «اگر محتوای این دیدار با مردم به اشتراک گذاشته نشود، اصلِ موضوع چه معنایی دارد؟ مردم می‌پرسند: ‘اینها رفتند و برگشتند؛ اما چه گفتند؟’ اگر مردم در جریان قرار نگیرند، چگونه می‌توان واقعیت این روند را فهمید؟» او تأکید کرد که کمیسیون «کار درست و ارزشمندی» انجام داده، اما باید تمام گفت‌وگوها، از جمله سخنان اعضای هیأت رفته از سوی مجلس و پاسخ‌های عبدالله اوجالان، بی‌کم‌وکاست منتشر شود: «هر کس هرچه گفته، آشکارا اعلام شود. مردم باید از جزئیات این دیدار مطلع باشند.»

یافتن راه‌حل برای مسئله کُرد به آگاهی مردم از روند مذاکرات با اوجالان بستگی دارد

مِحمت اوجالان بار دیگر تأکید کرد که جوهر این روند، مسئله کُرد است. او گفت: «اوجالان می‌گوید که اصل این روند، مسئله کُرد است. این مسئله حدود ۱۰۰ سال است که توسط نظام (ترکیه) سرکوب و پنهان شده. بهای سنگینی هم پرداخت شده. این موضوع، هم مسئله کُرد و هم مسئله دموکراسی در ترکیه است. پرسش اصلی این است که این مسئله با چه روشی حل خواهد شد. اگر مردم درست آگاه شوند، حل مسئله نیز به دست آنها خواهد بود.»

این مسئله، مسئله‌ای مشترک برای تمام مردم منطقه است

او یادآور شد که دیدگاه‌های عبدالله اوجالان در ۲۶ سال گذشته فقط به مسئله کُرد محدود نبوده و ابعاد منطقه‌ای دارد: «اوجالان می‌گوید که اندیشه‌هایی که ۲۶ سال است در جزیره امرالی مطرح می‌کند، تنها مربوط به کُردها نیست؛ بلکه راه‌حل خاورمیانه نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد. این موضوع، مسئله مشترک ترک‌ها، عرب‌ها و همه مردم منطقه است. وجود کُردها ۱۰۰ سال است که انکار شده‌ اما آنها امروز می‌گویند: ‘ما وجود داریم.’ ۵۰ سال است که این درگیری ادامه دارد و دو طرف هزینه‌های سنگینی داده‌اند. اکنون باید خون‌ریزی پایان یابد و مسئله کُرد از راه‌های دموکراتیک حل شود.»

رسانه‌ها نباید حقیقت را پنهان کنند

او با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت: «رسانه‌ها نباید خودشان و مردم را فریب دهند. باید واقعیت را همان‌طور که هست بیان کنند. پنهان‌کردن این مسئله در ۱۰۰ سال گذشته، نه به ترک‌ها و نه به کُردها هیچ سودی نرسانده است.»

ما به دنبال تجزیه ترکیه نیستیم

مِحمت اوجالان با اشاره به درد و رنج تاریخی کُردها گفت: «کُردها در چهار بخش تقسیم شده‌اند و رنج‌های زیادی کشیده‌اند. اکنون زمان آن رسیده که این مردم آزاد شوند. هیچ هدفی برای تجزیه ترکیه وجود ندارد؛ خواست، تنها حقوق قانونی و دموکراتیک است. این یک مطالبه کاملاً درست است. مردم ترکیه نیز باید از آن حمایت کنند. کسانی که در برابر این روند می‌ایستند، در واقع در برابر انسانیت می‌ایستند. هدف روشن است: پایان‌دادن به کشتارها.»

حزب جمهوری خواه خلق باید به روند مذاکرات کمک کند، نه اینکه جلوی آن بایستد

مِحمت اوجالان سپس تصمیم حزب جمهوری خواه خلق (CHP) را مورد انتقاد قرار داد و یادآوری کرد که کُردها سال‌ها در شهرهای بزرگ از این حزب حمایت کرده‌اند. او گفت: «رهبر PKK در ۲۶ سال گذشته در امرالی برای حل دموکراتیک مسئله کُرد تلاش کرده و در هر دو دیداری که با ما داشت، تأکید کرد که CHP باید در این کمیسیون حضور داشته باشد. اما موضع کنونی CHP اشتباه است. به‌جای محدود کردن روند، باید به آن کمک کند.»

او در ادامه افزود: «پیام ما به حزب جمهوری خواه خلق (CHP) روشن است: جای خود را در این کمیسیون بگیرید و از این اشتباه برگردید. این روند نه فقط برای کُردها، بلکه برای همه، یک مسیر رهایی است. CHP می‌گوید این (کُرد) خوب است، آن یکی بد است؛ اما کُردها یک کل واحدند. اگر CHP واقعاً به روند صلح کمک کند، آن را تحسین می‌کنیم. اما اگر در برابر روند موضع بگیرد و دیدارهای امرالی را رد کند، کسانی که چنین می‌کنند صریحاً قابل سرزنش خواهند بود.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» شامل گلستان قلیچ کوچییگیت نماینده دم پارتی، فتی ییلدیز نماینده حزب حرکت ملی (MHP) و حسین یایمان نماینده حزب عدالت و توسعه (AKP)، با عبدالله اوجالان در امرالی دیدار کردند. ریاست مجلس ترکیه نیز در اطلاعیه ای رسمی اعلام کرد که این دیدار «گامی مهم در تقویت همبستگی اجتماعی، تحکیم برادری و پیشرفت مثبت روند منطقه‌ای» بوده است. همچنین قرار است کمیسیون در ۲۶ نوامبر دوباره تشکیل جلسه داده و محتوای این دیدار را بررسی کند.