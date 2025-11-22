دیدار مظلوم عبدی با رئیس یکی از بزرگترین قبایل عرب سوریه

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در شهر حسکه با شیخ مانع الحمیدی الدهام الجربا، رئیس قبیله شَمر که یکی از بزرگترین قبایل عرب در سوریه محسوب می‌شود، دیدار و گفت‌وگو کرد.

به نوشته آژانس خبری هاوار، در این دیدار درباره سفر اخیر شیخ مانع الجربا به دمشق و گفت‌وگوهای او با رئیس دولت موقت سوریه، احمد الشرع، بحث و تبادل‌نظر شد.

شیخ مانع الجربا در این نشست بر اهمیت همکاری میان تمامی اقشار جامعه و نقش نیروهای سیاسی در تقویت و اجرای توافق ۱۰ مارس تأکید کرد.

شیخ مانع الجربا چند روز پیش به دمشق سفر کرده و با شمار زیادی از شخصیت‌ها و مقامات سوری از جمله احمد الشرع، رئیس دولت موقت، دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

گفتنی است که نیروی نظامی سنادید، شاخه مسلح قبیله شَمر با ۷ تا ۱۰ هزار نیرو، از سال ۲۰۱۳ از متحدان اصلی SDF بوده و در مرز شرقی سوریه با عراق فعالیت دارد.